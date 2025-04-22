Dilan Polat ve Engin Polat'ın Lüks Araçları Satışa Çıkmıştı: TMSF, Araçları İhale Listesinden Çıkardı
Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkacak lüks araçlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Emrullah Erdinç, satışın durdurulduğunu açıkladı.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları bugün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu.
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Lüks araçların satışına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emrullah Erdinç, araçların satışına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu.
Böylelikle Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçların ihalesi durdurulmuş oldu.
İşte gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaşımı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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