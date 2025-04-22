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Dilan Polat ve Engin Polat'ın Lüks Araçları Satışa Çıkmıştı: TMSF, Araçları İhale Listesinden Çıkardı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın Lüks Araçları Satışa Çıkmıştı: TMSF, Araçları İhale Listesinden Çıkardı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 12:12

Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkacak lüks araçlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Emrullah Erdinç, satışın durdurulduğunu açıkladı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları bugün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları bugün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu.

İhalede Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlenmişti.

Lüks araçların satışına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emrullah Erdinç, araçların satışına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu.

Lüks araçların satışına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emrullah Erdinç, araçların satışına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu.

Emrullah Erdinç paylaşımda, 'Dilan ve Engin Polat’ın Lüks Araçları Satışa Çıkarılmıştı: Mahkemeden TMSF’ye Şok Yürütmeyi Durdurma Kararı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Engin ve Dilan Polat başta olmak üzere Polat ailesine ait lüks araçları ihale yoluyla satışa çıkarmıştı. Piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan bu araçların satışıyla önemli bir gelir elde edilmesi planlanıyordu.Ancak Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz’un yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

Satışın durdurulması, TMSF cephesinde adeta şok etkisi yarattı. Gözler şimdi TMSF’nin atacağı yeni adımlara çevrildi' diye yazdı.

Böylelikle Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçların ihalesi durdurulmuş oldu.

Böylelikle Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçların ihalesi durdurulmuş oldu.

Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

İşte gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaşımı:

İşte gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaşımı:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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