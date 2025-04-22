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Arjantin'de Kurulan Fernebahçe'nin İki Kupa Haberi Fenerbahçelileri Hem Üzdü Hem Sevindirdi

Arjantin'de Kurulan Fernebahçe'nin İki Kupa Haberi Fenerbahçelileri Hem Üzdü Hem Sevindirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.04.2025 - 15:29

Arjantin'in Necochea kentinde bir araya gelen bir grup futbol tutkunu, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe’ye duydukları hayranlığı somut bir projeye dönüştürerek 'Fernebahce' adını verdikleri bir futbol takımı kurdu. Kulübün adı ve formalarının tasarımı tamamen Fenerbahçe'den ilham alınarak hazırlandı. Oyuncuların tamamı farklı meslek gruplarından gelen gönüllülerden oluşuyor. Kimi marangoz, kimi öğretmen, kimi ise öğrencilik hayatını sürdürüyor. Ancak onları ortak paydada buluşturan tek şey futbol sevgisi ve Fenerbahçe’ye olan derin bağlılık.

Fernebahce, kuruluşunun ardından kısa sürede çeşitli yerel turnuvalarda boy göstermeye başladı. Hem sahada gösterdikleri mücadele hem de sosyal medyada yarattıkları etki sayesinde bölge halkının da ilgisini çekmeyi başardılar. Takım, bu sezon için hedefini amatör ligden yerel lige yükselmek olarak belirledi ve bu doğrultuda yoğun bir tempoyla antrenmanlarını sürdürüyor.

Ancak Fernebahce'nin asıl gündem olması, bugünlerde kazandığı kupa sayısının öğrenilmesiyle başladı.

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Gündemi değiştiren olay bu tweetle başladı.

Gündemi değiştiren olay bu tweetle başladı.
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Fenerbahçe taraftarları, son yedi yılda yalnızca bir kupa kazanabilen takımlarına sitem ederken; Arjantin’deki isimdaşı Fernebahce’ye ise övgü dolu, esprili ve sevgiyle karışık tweetler attılar. Kayserispor ile yaşanan beraberliğin ardından şampiyonluk umutlarını yitirmeye başlayan birçok Fenerbahçeli, yönetime ve özellikle başkan Ali Koç’a yönelik eleştirilerini dile getirirken, 'Coğrafya kaderdir' gibi ifadelerle yaşadıkları hayal kırıklığını mizahla harmanlamayı ihmal etmediler.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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