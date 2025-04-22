Arjantin'de Kurulan Fernebahçe'nin İki Kupa Haberi Fenerbahçelileri Hem Üzdü Hem Sevindirdi

Arjantin'in Necochea kentinde bir araya gelen bir grup futbol tutkunu, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe’ye duydukları hayranlığı somut bir projeye dönüştürerek 'Fernebahce' adını verdikleri bir futbol takımı kurdu. Kulübün adı ve formalarının tasarımı tamamen Fenerbahçe'den ilham alınarak hazırlandı. Oyuncuların tamamı farklı meslek gruplarından gelen gönüllülerden oluşuyor. Kimi marangoz, kimi öğretmen, kimi ise öğrencilik hayatını sürdürüyor. Ancak onları ortak paydada buluşturan tek şey futbol sevgisi ve Fenerbahçe’ye olan derin bağlılık.

Fernebahce, kuruluşunun ardından kısa sürede çeşitli yerel turnuvalarda boy göstermeye başladı. Hem sahada gösterdikleri mücadele hem de sosyal medyada yarattıkları etki sayesinde bölge halkının da ilgisini çekmeyi başardılar. Takım, bu sezon için hedefini amatör ligden yerel lige yükselmek olarak belirledi ve bu doğrultuda yoğun bir tempoyla antrenmanlarını sürdürüyor.

Ancak Fernebahce'nin asıl gündem olması, bugünlerde kazandığı kupa sayısının öğrenilmesiyle başladı.