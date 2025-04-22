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Görgüsüzlüğüyle Nam Salan Murat Övüç, Ankara'daki Kadınlar Matinesinde Havaya Girince Yere Kapaklandı!

Görgüsüzlüğüyle Nam Salan Murat Övüç, Ankara'daki Kadınlar Matinesinde Havaya Girince Yere Kapaklandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2025 - 15:39

Ankara'da kadınlar matinesine çıkan Murat Övüç, seyirciye teşekkürler edip havaya girdikten hemen sonra yere kapaklandı! Övüç'ün yere düştüğü anlar sosyal medyada dikkat çekti.

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İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "görgüsüz" bulunan paylaşımlarıyla nam salmış isimlerden biliyorsunuz!

İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "görgüsüz" bulunan paylaşımlarıyla nam salmış isimlerden biliyorsunuz!

Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, magazin gündemine sık sık kadınlar matinesinden yansıyan görüntüleri ve tuhaf aşk hayatı hakkında paylaştığı detaylarla oturuyor...

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda bu sene içerisinde Miami'ye yerleşeceğini duyurmuştu kendisi.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda bu sene içerisinde Miami'ye yerleşeceğini duyurmuştu kendisi.

Uzun süredir dilinden düşürmediği 'kuyumcu' partneriyle Miami'ye taşınıp ülkeyi terk edeceğini açıklayan Övüç, partnerinin bu işi yapmasını istemediğini de vurgulamıştı. Yine birkaç hafta önce, doğum gününde kendisine gönderilen tomar tomar altınları gösteren sosyal medya fenomeni bir de aşk methiyeleri düzmüştü. 

Ülkeyi terk etmeden önce kadınlar matinelerine tam gaz devam eden Murat Övüç geçtiğimiz gün de Ankara'daydı.

Kendisini izlemeye gelen seyircisine büyük yükselen Övüç, havaya girdikten hemen sonra çıkış yaparken bir anda yere kapaklandı. İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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