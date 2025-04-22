Görgüsüzlüğüyle Nam Salan Murat Övüç, Ankara'daki Kadınlar Matinesinde Havaya Girince Yere Kapaklandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "görgüsüz" bulunan paylaşımlarıyla nam salmış isimlerden biliyorsunuz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda bu sene içerisinde Miami'ye yerleşeceğini duyurmuştu kendisi.
Kendisini izlemeye gelen seyircisine büyük yükselen Övüç, havaya girdikten hemen sonra çıkış yaparken bir anda yere kapaklandı. İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın