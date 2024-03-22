22 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
22 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 22 Mart Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Başarılı oyuncu Aras Bulu İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Adı şiddet ve uyuşturucu satıcısı iddialarına karışan Orçun İynemli için verilen ceza belli oldu!
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki mitinginde saldırıya uğradığı iddia edildi.
Milyonlarca kişinin tanıdığı Kobra Murat, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündemimize geldi. Geçtiğimiz aylarda bağırsağının çatladığını söyleyen ünlü isim, acil operasyona alınmıştı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ikinci kez bağırsaklarından ameliyat olan Kobra Murat, bu kez hastaneden mehter takımı eşliğinde göbek atarak çıktı.
Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Kate Middleton hakkında pek çok komplo teorisi ortaya atılmıştı. Eşi Prens William'ın kendisini aldatttığı iddiasından öldürülmesine kadar prensese neler olduğu merak edilirken, Galler Prensesi resmi X hesabından yayınladığı videoyla kanser olduğunu açıkladı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 83 yaşındaki Havva Kara’nın karnından çıkanlar herkesi şoke etti.
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İzmir'in Bornova ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan eski başbakan AK Partili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken yerel seçim mesajı geldi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında Malta ve Lüksemburg’tan sonra Almanya da esrarın kullanımını yasallaştı.
Bir süredir kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın gamzeli güzeli usta oyuncu Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun cenazesine katılan Safiye Soyman'ın tarzıyla dikkat çekti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi.
Yine Bursa yine yavru kedilerin başları kesildi. 2019 yılında Bursa'da bir sitenin bodrum katında beş kedi yavrusu vahşice katledilmiş halde bulunmuştu. Yıl 2024 oldu yine Bursa'da bir sitenin girişinde 6 yavru kedi vahşice katledildi.
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Nevşehir’de katliam gibi kaza meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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