Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Samandağ'da Saldırı Gerçekleştirildi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Samandağ'da Saldırı Gerçekleştirildi
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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi büyük tepki çekmişti. Savaş'ın adaylığının iptal edileceği iddia edilse de Lütfü Savaş adaylığını korumuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Samandağ'a konuşma yapmak için giden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Savaş, konuşması sırasında saldırıya uğradığı iddia edildi.
Paylaşılan videoda Lütfü Savaş, gencin saldırısından sonra yanındakiler ile birlikte yere düştü. Savaş'a saldıran gencin psikolojik rahatsızlığa sahip olduğu iddia edildi..
Lütfü Savaş'a saldıran genç çevreden uzaklaştırılırken Savaş konuşmasına devam etti.
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Yaşanan olayın ardından gazeteci İsmail Saymaz, Lütfü Savaş’la görüştüğünü ve saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü belirtti.
İsmail Saymaz'ın açıklaması 👇🏻
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