21 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Amerika’da yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi. Armağan Çağlayan, Gülen'in ölümünü sosyal medya hesabından kutladı.
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2. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, kıymetli sanatçı Vural Çelik'in ölümünün ardından Gülse Birsel'den oldukça tepki çeken bir veda gelmişti. Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, linç yiyen Gülse Birsel'e destek çıktığı bir açıklama paylaştı.
3. Cezaevinden çıktıktan sonra gününü gün eden Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu dudak dudağa öpüştükleri görüntülerle tepki çekmişti. Kız kardeşlere "hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatıldı.
4. Ponzi sistemiyle 150 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan Beril ve Kıvanç Talu'nun davasında yeni gelişmeler ortaya çıktı.
5. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in dün gece 21.20'de öldüğü bilgisi geçildi. "Fetö" lakabını ilk kullanan sanatçı Defne Joy Foster'ın seneler önce Melih Gökçek'le arasında geçen diyalog tekrar gündem oldu.
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6. Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nın kıymetli oyuncularından Vural Çelik'in ölümü ardından herkesin tepkisini çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Büyük bir kesim tarafından linçelenen Birsel'e, Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik'ten sert bir çıkış geldi!
7. ''Ayazın Sonu Güneş'' isimli dizinin genç oyuncularından Elif Hilal Yalçın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle sosyal medyada bir hayli konuşulan genç oyuncu, samimi itiraflarda bulundu.
8. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Fenomen kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9. Dünya çapında popüler heavy metal grubu Iron Maiden’ın bir dönem solistliğini yapan Paul Di'Anno 66 yaşında hayatını kaybetti.
10. Güçlü sesiyle tanıdığımız şarkıcı Kibariye, sahne aldığı bir mekanda oldukça çarpıcı bir yorumda bulundu. Günümüzde ünlü olan birçok şarkıcıyı hedefine alan ünlü isim, meslektaşlarına meydan okurcasına çıkıştı.
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11. Kaldığı otelin balkonundan madde etkisindeyken düştüğü öne sürülen eski One Direction üyesi Liam Payne hakkında yeni bir gelişme yaşandı. TMZ'nin haberine göre Liam Payne'in otopsi sonucunda 'pembe kokain' bulundu.
12. Sevilen oyuncu Berk Atan, ülkemizi sorsan ''Yenidoğan Çetesi'' skandalı hakkında Magazin Burada muhabirlerine konuştu.
13. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; adı sürekli farklı isimlerle anılan Kerem Bürsin'in, Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.
14. İkonik şarkıcı Britney Spears, son dönemlerde müzik hayatının yanı sıra aşk hayatı ve kaotik ilişkileriyle gündeme geliyordu. Spears, son olarak yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ''kendisiyle'' evlendiğini duyurdu.
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