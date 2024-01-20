20 Ocak 2024 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Ocak 2024 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Ocak Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Menzil Tarikatı üyelerinin yaptığı bir seyahatte VIP bölümünde uçmaları sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
Şişli’de bir AVM’nin otoparkında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivene daldı. Akıl almaz olay kameralara yansırken, kaza sonucu 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Her hareketi sansasyon yaratan Kanye West ve Bianca'nın birbirinden tuhaf paylaşımları hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medyada yeniden görenleri afallatan Kanye West, eşi Bianca'nın sayısını unuttuğumuz nude'larını yayınlayınca ortalık karıştı.
Galatasaray camiasının gönlünde taht kuran Mauro Icardi sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da gözleri üzerine çekiyor. Eşi Wanda Nara'yla çalkantılı bir ilişki yaşayan Icardi eşinin buz gibi şakasına maruz kaldı. Eşinin şortunun içine buz atan Wanda'nın insafsızlığına birçok yorum geldi...
Pop müziğin efsanevi ismi Michael Jackson'ın renkli ve tartışmalı hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan filminden ilk kareler paylaşıldı.
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Ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz yaz aylarında dünyaevine girmişti. Şimdilerde ise çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor kendisi. Bu arada muhabirlerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Eda Ece, son olarak 'Magazin News' muhabirleri ile oldukça eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.
Merve Boluğur, kırmızı ruju ve siyah elbisesiyle paylaştığı son pozlarda 'Boluğur sonunda geri döndü' dedirtti. Merve Boluğur'un güzelliği yorum yağmuruna tutuldu.
Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi ağırladı. Türkiye'ye gelen Meloni'nin 'gizlice' Kapalıçarşı'yı ziyaret etmesi de goygoycuların diline düştü.
Çöp Kenarında Buldukları Elbiseyle Kendilerine Mutlu Bir An Yaratan Anne ve Kızın Sımsıcak Yapacak Anları
Ünlü müzisyen Ozan Doğulu'nun bir etkinlikte kendisinden çokça uzun sevgilisi Hera ile verdiği pozlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Çenger ve Denizkent mahallelerinde sahilde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset bulundu. Kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerinde 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulundu.
Daha önce menüsünde lüks bir şarap yerine su olan ya da herkesin su içtiği bir eğlence organize edildiği ya da su ile kadeh kaldıran bir çift gördünüz mü? Meğer ‘Lüks Su’lar yemeklerle eşleştiriliyor, şişesini binlerce lira paralar ödeniyor hatta su tadımları yapılan farklı etkinlikler bile düzenleniyormuş. İşte karşınızda zenginler arasındaki yeni trend: Lüks Su…
2021 yılında ülkemizdeki ekonomik durumları değerlendirirken “Gerekirse simit yiyeceğiz bu günleri atlatacağız” açıklamasıyla uzun süre dillerden düşmeyen Hülya Avşar’ın yeni oynayacağı reklam filmi için yaptığı anlaşma ağızları açık bıraktırdı.
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