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İstanbul’da Korkunç Kaza: AVM Otoparkında Kontrolden Çıkan Araç AVM’ye Daldı!

İstanbul’da Korkunç Kaza: AVM Otoparkında Kontrolden Çıkan Araç AVM’ye Daldı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.01.2024 - 23:25

Şişli’de bir AVM’nin otoparkında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivene daldı. 

Akıl almaz olay kameralara yansırken, kaza sonucu 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin katlı otoparkında meydana geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin katlı otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre otopark içerisinde aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı. Sürücü, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö.(46) isimli kadın ve oğlu K.Ö.’ye (8) çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre otopark içerisinde aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı. Sürücü, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö.(46) isimli kadın ve oğlu K.Ö.’ye (8) çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Anne S.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunmazken, oğlu K.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Anne S.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunmazken, oğlu K.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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İşte o korkunç anlar...

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