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Popun Kralı Michael Jackson'ın Hayatının Anlatılacağı Filmden İlk Görsel Geldi!

Popun Kralı Michael Jackson'ın Hayatının Anlatılacağı Filmden İlk Görsel Geldi!

Sinema film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 00:25 Son Güncelleme: 21.01.2024 - 00:26

Pop müziğin efsanevi ismi Michael Jackson'ın renkli ve tartışmalı hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan filminden ilk kareler paylaşıldı. 

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51 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. "Popun Kralı" olarak bilinen Jackson, tüm dünyanın bildiği ünlü sanatçılardan bir tanesi.

51 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. "Popun Kralı" olarak bilinen Jackson, tüm dünyanın bildiği ünlü sanatçılardan bir tanesi.

Yaşamı kadar ölümü de şaibeli olan popüler sanatçının hayatını anlatan bir film çekileceği duyurulmuştu geçtiğimiz yıl, bilmem hatırlar mısınız?

Yaşamı kadar ölümü de şaibeli olan popüler sanatçının hayatını anlatan bir film çekileceği duyurulmuştu geçtiğimiz yıl, bilmem hatırlar mısınız?

Yapımcılığını Oscar ödüllü "Bohemian Rhapsody"nin yapımcısı Graham King'in üstleneceği "Michael" ünlü sanatçının başarılarla dolu hayatını anlatacak.

Yapımcılığını Oscar ödüllü "Bohemian Rhapsody"nin yapımcısı Graham King'in üstleneceği "Michael" ünlü sanatçının başarılarla dolu hayatını anlatacak.

Bu biyografi filminde Jackson'ın hem sanat hem özel hayatına yer verilecek ve filmin senarist koltuğunda John Logan oturacak.

Bu biyografi filminde Jackson'ın hem sanat hem özel hayatına yer verilecek ve filmin senarist koltuğunda John Logan oturacak.

"Michael Jackson'ı kim canlandıracak peki?" derseniz filmin başrolünde Michael Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson yer alacak.

"Michael Jackson'ı kim canlandıracak peki?" derseniz filmin başrolünde Michael Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson yer alacak.
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Jackson'ın yeğeni Jafaar herkesin heyecanla beklediği film için "Amcamın hikayesini hayata geçirmekten onur duyuyorum. Dünyanın her yerindeki tüm hayranlara: yakında görüşürüz" demişti.

Jackson'ın yeğeni Jafaar herkesin heyecanla beklediği film için "Amcamın hikayesini hayata geçirmekten onur duyuyorum. Dünyanın her yerindeki tüm hayranlara: yakında görüşürüz" demişti.

18 Nisan 2025'te vizyona girecek "Michael"dan geçtiğimiz saatlerde ilk görsel yayınlandı. Bu görsel filmi heyecanla bekleyen seyircilerin merakını doruklara çıkardı.

18 Nisan 2025'te vizyona girecek "Michael"dan geçtiğimiz saatlerde ilk görsel yayınlandı. Bu görsel filmi heyecanla bekleyen seyircilerin merakını doruklara çıkardı.

Jaafar Jackson, filmden ilk görseli "Yolculuk Pazartesi başlıyor" notuyla kişisel hesabından paylaştı!

Micheal'ın ilk görseli izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

Micheal'ın ilk görseli izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz ünlü sanatçının hayatını anlatacak Michael filmini izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü sanatçının hayatını anlatacak Michael filmini izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!

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