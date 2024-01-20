Stranger Things'in Yeni Sezon Setinden Madame Web'ten Yeni Görsellere Haftanın Dizi ve Film Gelişmeleri
Stranger Things'in Yeni Sezon Setinden Madame Web'ten Yeni Görsellere Haftanın Dizi ve Film Gelişmeleri
Kaynak: https://twitter.com/popgek
Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬
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1. A24'un cehennemde geçen yetişkin animasyonu Hazbin Hotel, ilk 4 bölümüyle Prime Video Türkiye'de yayında.
2. Madame Web filminden yeni bir görsel yayımlandı.
3. Finn Wolfhard ve Millie Bobby Brown, Stranger Things'in 5. sezon setinde görüntülendi.
4. Doctor Who'nun 1. sezonu Mayıs 2024'te Disney+ üzerinden izleyiciyle buluşacak.
5. Emily in Paris'in 4. sezon çekimleri başladı.
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6. Kung Fu Panda 4'ten yeni bir afiş yayımlandı.
7. Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı Small Things Like These filmine ilk bakış.
8. Michael Jackson'ın hayatını anlatacak "Michael" filminden ilk görsel paylaşıldı.
9. Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı Lohusa filmi vizyona girdi.
10. BluTV’nin dizisi Prens’in ikinci sezon çekimleri tamamlandı.
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