Küçüklere Karne Hediyesi: Sömestir Tatilinde İzlenebilecek Hepsi Birbirinden Keyifli Animasyon Filmler

IMDb: 6.4

Özet: Sam, eşleşen bir çift çoraba sahip olmamaktan, ekmeğin reçelli tarafını yere düşürmek gibi şansızlıklarla çevrili günler yaşamaktır. Hayatındaki her şey kötü giden Sam'in talihi, günün birinde yerde bir şans parası bulmasıyla değişir. Ne var ki Sam parayı yanlışlıkla tuvalete düşürür. Üzüntü içindeyken konuşan bir kara kediyle karşılaşan Sam, onu gizlice takip ederek yeni bir şans parası bulabileceği ve aslında insanların girmesi yasak olan Şans Diyarı'na gider. Ancak kaderi olan kötü şansını da beraberinde sürükleyen Sam'in, Şans Diyarı'nda ne gibi aksiliklere yol açabileceğinden haberi yoktur.

Oyuncular: Eva Noblezada, Simon Pegg, Jane Fonda

Yönetmenler: Peggy Holmes, Javier Abad