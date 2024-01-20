Küçüklere Karne Hediyesi: Sömestir Tatilinde İzlenebilecek Hepsi Birbirinden Keyifli Animasyon Filmler
Küçüklere Karne Hediyesi: Sömestir Tatilinde İzlenebilecek Hepsi Birbirinden Keyifli Animasyon Filmler
Zamanın akışı, nesillerin değişimi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük alışkanlıklarımız da dönüşüyor. Ancak karne almanın getirdiği heyecan tüm bu değişikliklere rağmen aynı kalmaya devam ediyor. Biz de karne alan küçüklerimiz için sömestir tatilinde izleyebilecekleri hepsi birbirinden keyifli olan animasyonları listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Pil, 2021
19. The Amazing Maurice, 2022
18. Drifting Home, 2022
17. Luck, 2022
16. Merry Little Batman, 2023
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15. Wendell & Wild, 2022
14. My Father's Dragon, 2022
13. Vivo, 2021
12. Migration, 2023
11. The Bad Guys, 2022
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10. Unicorn Wars, 2022
9. Eternal Spring, 2022
8. The Bob's Burgers Movie, 2022
7. The Sea Beast, 2022
6. Leo, 2023
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5. Inu-oh, 2021
4. The Boy and the Heron, 2023
3. Nimona, 2023
2. Suzume, 2022
1. Marcel the Shell with Shoes On, 2021
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