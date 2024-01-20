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Küçüklere Karne Hediyesi: Sömestir Tatilinde İzlenebilecek Hepsi Birbirinden Keyifli Animasyon Filmler

Küçüklere Karne Hediyesi: Sömestir Tatilinde İzlenebilecek Hepsi Birbirinden Keyifli Animasyon Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 20:01

Zamanın akışı, nesillerin değişimi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük alışkanlıklarımız da dönüşüyor. Ancak karne almanın getirdiği heyecan tüm bu değişikliklere rağmen aynı kalmaya devam ediyor. Biz de karne alan küçüklerimiz için sömestir tatilinde izleyebilecekleri hepsi birbirinden keyifli olan animasyonları listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Pil, 2021

20. Pil, 2021

IMDb: 6.1 

Özet: Küçük bir yetim kız olan Pil, Roc-en-Brume sokaklarında yaşamaktadır. Üç evcil gelinciğiyle birlikte, tahtı gasp eden uğursuz Naip Tristain'in şatosundan yiyecek çalarak hayatta kalmaya çalışır. Bir gün Pil, kendisini kovalayan muhafızlardan kaçmak için prenses elbisesi giyerek kılık değiştirir. Bir büyünün kurbanı olan ve bir chapoul'a (yarı kedi, yarı tavuk) dönüşen tahtın varisi Roland'ı kurtarmak için çılgınca bir maceraya atılır. Bu macera tüm krallığın altını üstüne getirecek ve Pil'e asaletin herkeste bulunabileceğini öğretecektir. 

Oyuncular: Kaycie Chase, Paul BorneJulien Crampon 

Yönetmen: Julien Fournet

19. The Amazing Maurice, 2022

19. The Amazing Maurice, 2022

IMDb: 6.2 

Özet: Muhteşem Maurice, şehirde hayatına alışık serseri bir kedidir ve para kazanacağı bir düzenbazlık planı vardır. Bunun için bulduğu şapşal kavalcıyı ve kavalcıya ait bir fare sürüsünü kullanacaktır. Planını uygulayacağı “Kötü Şans” kasabasına vardıklarında onları büyük bir sürpriz beklemektedir. 

Oyuncular: Hugh Laurie, Emilia Clarke, David Thewlis 

Yönetmenler: Toby Genkel, Florian Westermann

18. Drifting Home, 2022

18. Drifting Home, 2022

IMDb: 6.3 

Özet: Bir gün yaz tatilinde yıkılması gereken bir apartmana girerler. İçinde büyümüşler ve burası hala birçok hatıra barındırıyor ama onlar orada oynarken garip bir şey oldu. Duygularını geri kazandıktan sonra, evi Kosuke, Natsume ve arkadaşlarıyla birlikte açık denizlerde sürüklenirken buldular. Eve dönebilecekler mi? Veda yaz yolculuğu başlar. 

Oyuncular: Mutsumi Tamura, Asami Seto, Ayumu Murase 

Yönetmenler: Hiroyasu Ishida, Yô Watanabe

17. Luck, 2022

17. Luck, 2022

IMDb: 6.4 

Özet: Sam, eşleşen bir çift çoraba sahip olmamaktan, ekmeğin reçelli tarafını yere düşürmek gibi şansızlıklarla çevrili günler yaşamaktır. Hayatındaki her şey kötü giden Sam'in talihi, günün birinde yerde bir şans parası bulmasıyla değişir. Ne var ki Sam parayı yanlışlıkla tuvalete düşürür. Üzüntü içindeyken konuşan bir kara kediyle karşılaşan Sam, onu gizlice takip ederek yeni bir şans parası bulabileceği ve aslında insanların girmesi yasak olan Şans Diyarı'na gider. Ancak kaderi olan kötü şansını da beraberinde sürükleyen Sam'in, Şans Diyarı'nda ne gibi aksiliklere yol açabileceğinden haberi yoktur. 

Oyuncular: Eva Noblezada, Simon Pegg, Jane Fonda 

Yönetmenler: Peggy Holmes, Javier Abad

16. Merry Little Batman, 2023

16. Merry Little Batman, 2023

IMDb: 6.4 

Özet: Noel'de Damian Wayne, babası gibi tek Batman olan bir süper kahraman olmak istiyor. Batman, Noel arifesinde Gotham'ın en kötü süper kötüleriyle karşı karşıya gelirken Damian evde yalnız kalınca, Noel'i çalmaya yönelik hain bir komployla karşılaşır ve günü kurtarma şansını yakalar. 

Oyuncular: Luke Wilson, Yonas Kibreab, James Cromwell 

Yönetmen: Mike Roth

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15. Wendell & Wild, 2022

15. Wendell & Wild, 2022

IMDb: 6.4 

Özet: Henry Selick ve Jordan Peele'nin nefis tuhaflıktaki yaratıcı zihinlerinin ürünü olan Wendell ve Wild, entrikacı iblis kardeşler Wendell ile Wild'ın öyküsünü anlatan bir animasyon. İki kardeş, yaşayanların dünyasına gitmek için, suçluluk hissiyle kıvranan bıçkın genç Kat Elliot'tan yardım ister. Ancak Kat'in yardımı karşılığında istediği şey, son derece tuhaf ve komikliklerle dolu benzersiz bir macerayı beraberinde getirir. 

Oyuncular: Lyric Ross, Keegan-Michael Key, Jordan Peele 

Yönetmen: Henry Selick

14. My Father's Dragon, 2022

14. My Father's Dragon, 2022

IMDb: 6.5 

Özet: Annesiyle yeni taşındığı büyük şehre uyum sağlamakta zorlanan Elmer, Vahşi Ada'yı ve kurtarılmayı bekleyen bir yavru ejderhayı bulmak için evden kaçar. Atıldığı bu büyük macerada Elmer'i yırtıcı canavarlar, gizemli bir ada ve ömür boyu sürecek bir dostluk beklemektedir. 

Oyuncular: Alan Cumming, Ian McShane, Leighton Meester 

Yönetmen: Nora Twomey

13. Vivo, 2021

13. Vivo, 2021

IMDb: 6.7 

Özet: Vivo, müziğe olan tutkusu sonucu Havana'dan Miami'ye doğru bir yolculuğa çıkan bir kinkajunun yaşadıklarını konu ediyor. Vivo, sıra dışı bir kinkajudur. O, bir aşk uğruna kendisini büyük bir maceranın içinde bulur. Vivo, bir aşk şarkısını sahibi olan Andrés adına Marta'ya iletmek için Havana’dan Miami’ye uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Oyuncular: Lin-Manuel Miranda, Ynairaly Simo, Zoe Saldana 

Yönetmenler: Kirk DeMicco, Brandon Jeffords

12. Migration, 2023

12. Migration, 2023

IMDb: 6.8 

Özet: Yeşilbaş ailesinin babası Mack, ailesini güvende tutmak için New England Göleti üzerinde sonsuza dek kanat çırpmaktan memnundur. Anne Page, bir şeyleri değiştirmek ve özellikle genç oğulları Dax ile yavru kızları Gwen’e tüm dünyayı göstermek ister. Göçmen bir ördek ailesinin uzak diyarların heyecanlı hikâyeleriyle göletlerine inmesinden sonra Pam, Mack’i New York üzerinden tropikal Jamaika’ya gidecekleri bir aile yolculuğuna çıkmaya ikna eder. 

Oyuncular: Kumail Nanjiani, Tresi Gazal, Elizabeth Banks 

Yönetmenler: Benjamin Renner, Guylo Homsy

11. The Bad Guys, 2022

11. The Bad Guys, 2022

IMDb: 6.8 

Özet: The Bad Guy, efsanevi soygunlara imza atan beş kötü adama odaklanıyor. Bu zamana kadar birçok soyguna imza atan Bay Wolf, Bay Snake, Bay Piranha, Bay Shark ve Bayan Tarantula, şimdi hayatlarının en zorlu işini yapmaya kalkışır. Büyük bir soygun için plan yapan ekip, bu sırada başlarına gelenlere rağmen planlarını uygulayabilecek midir? 

Oyuncular: Sam Rockwell, Marc Maron, Awkwafina 

Yönetmen: Pierre Perifel

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10. Unicorn Wars, 2022

10. Unicorn Wars, 2022

IMDb: 6.9 

Özet: Bir ayı yavrusu ordusu, yavruların güvenliğini tehdit eden tek boynuzlu atlara karşı savaş için genç askerleri eğitir ve telkin eder. Bluey ve Tubby kardeşler, bir grup deneyimsiz öğrenciyle birlikte tek boynuzlu atların yaşadığı Sihirli Orman'ı kurtarmak için tehlikeli bir göreve gönderilir ve korkunç bir savaş başlatırlar. 

Oyuncular: Jon Goiri, Jaione Insausti, Ramón Barea 

Yönetmen: Alberto Vázquez

9. Eternal Spring, 2022

9. Eternal Spring, 2022

IMDb: 6.9 

Özet: Mart 2002'de Çin'deki bir devlet televizyonu, yasaklı ruhani grup Falun Gong üyeleri tarafından hacklenir. Amaçları, hükümetin uygulamaları hakkındaki söylemine karşı koymaktır. Bunun üzerine polis Changchun şehrine baskın düzenler ve bir Falun Gong uygulayıcısı olan çizgi roman çizeri Daxiong kaçmak zorunda kalır. Kuzey Amerika'ya varır ve zaten şiddetli olan baskıyı daha da kötüleştirdiği için kaçırılmayı suçlar. Ancak, şu anda Güney Kore'nin Seul kentinde yaşayan, Çin'den kaçıp hayatta kalan tek katılımcı ile tanıştığında görüşleri sorgulanır. 

Oyuncular: Henry Guo, Shi Jian, Yu Feng 

Yönetmen: Jason Loftus

8. The Bob's Burgers Movie, 2022

8. The Bob's Burgers Movie, 2022

IMDb: 7.0 

Özet: Hikaye, patlayan bir su borusunun Bob’s Burgers’ın hemen önünde devasa bir çukur oluşturmasından sonra girişi kapaması ve Belcher’ların başarılı bir yaz için yaptıkları tüm planların mahvolması ile başlıyor. Bob ve Linda işi ayakta tutmak için mücadele ederken, çocuklar da ailelerinin restoranını kurtarabilecek bir gizemi çözmeye çalışırlar. Tehlikeler birer birer arttıkça, bu mazlumlar birbirlerine umut bulmalarında yardımcı olur ve ait oldukları yere, tezgahın arkasına geri dönmek için savaşırlar. 

Oyuncular: H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Dan Mintz 

Yönetmenler: Loren Bouchard, Bernard Derriman

7. The Sea Beast, 2022

7. The Sea Beast, 2022

IMDb: 7.0 

Özet: Korkunç canavarların denizde dolaştığı ve canavar avcılarının ünlü olduğu bir dönemde yaşayan Jacob Holland, insanlar tarafından sevilen bir avcıdır. Maisie Brumble, Jacob’un kim olduğundan habersiz onun gemisine girip saklanır. İkisi arasında beklenmedik bir dostluk oluşur ve Jacob ile Maisie, birlikte destansı bir yolculuğa çıkar. 

Oyuncular: Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris 

Yönetmen: Chris Williams

6. Leo, 2023

6. Leo, 2023

IMDb: 7.0 

Özet: Leo adında 74 yaşındaki bezgin bir kertenkele, teraryumunda arkadaşı olan kaplumbağa birlikte yıllardır aynı Florida sınıfında sıkışıp kalmıştır. Yaşamak için yalnızca bir yılı kaldığını öğrendiğinde, hayatına biraz renk katmak için harekete geçer. Dışarıdaki yaşamı deneyimlemek için en iyi kaplumbağa arkadaşıyla birlikte onlarca yıldır kilitli kaldığı Florida'daki lise sınıfı teraryumundan nihayet kaçmaya karar verir. 

Oyuncular: Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong 

Yönetmenler: Robert Marianetti, Robert Smigel, David Wachtenheim

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5. Inu-oh, 2021

5. Inu-oh, 2021

IMDb: 7.1 

Özet: Saygın bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Inu-oh, kendisini toplumun kıyısında bırakan eski bir lanetin etkisi altındadır. Geçmişi peşini bırakmayan genç bir biwa rahibi olan kör müzisyen Tomona ile tanıştığında, Inu-oh büyüleyici bir dans yeteneği keşfeder. İkili kısa sürede iş ortağı ve ayrılmaz dostlar haline gelirken, kalabalıklar onların elektrikli, hayattan daha büyük konserlerine akın eder. Ancak iktidardakiler grubu dağıtmakla tehdit edince, Inu-oh ve Tomona yaratıcı yeteneklerinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için dans edip şarkı söylemek zorunda kalırlar. 

Oyuncular: Avu-chan, Mirai Moriyama, Tasuku Emoto 

Yönetmen: Masaaki Yuasa

4. The Boy and the Heron, 2023

4. The Boy and the Heron, 2023

IMDb: 7.6   

Özet: Çocuk ve Balıkçıl, ergenlik döneminde olan bir gencin hikayesini konu ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasıda geçen filmde, küçük bir çocuk olan Mahito, annesini kaybetmesinin ardından taşrada yaşayan babasının yanına taşınmak zorunda kalır. Yeni hayatına alışmaya çalışan Mahito, günlerini terk edilmiş bir kulenin civarında oynayarak geçirir. Mahito oynamak için kuleye gittiğinde, sürekli gri bir balıkçıl kuşu ile karşılaşır. Ancak çok geçmeden hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar.   

OyuncularSoma Santoki, Masaki Suda, Takuya Kimura   

Yönetmen: Hayao Miyazaki

3. Nimona, 2023

3. Nimona, 2023

IMDb: 7.6 

Özet: Üstüne trajik bir suç atılan şövalye, şekil değiştiren mücadeleci bir genç kızla el ele verip masumiyetini kanıtlamaya çalışır. Peki ama ya bu kız, öldürmeye ant içtiği canavarsa? 

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang 

Yönetmenler: Nick Bruno, Troy Quane

2. Suzume, 2022

2. Suzume, 2022

IMDb: 7.7 

Özet: Kyushu'nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Suzume, yolda 'bir kapı arayan' genç bir adamla tanışır. Suzume adamı dağlardaki harap bir binaya kadar takip eder ve yıkımdan kurtulmuş gibi bağımsız, bozulmamış duran bir kapı bulur. Suzume görünmez bir güç tarafından çekildiğini hisseder ve kapıya uzanır. Çok geçmeden Japonya'nın her yerindeki kapılar ardı ardına açılmaya başlar. Ancak açılan kapılar, diğer tarafta yer alan felaketi engellemek için kapatılmalıdır. Böylece gizemli kapıların çağırdığı Suzume'nin 'kapıları kapatma yolculuğu' başlar. 

Oyuncular: Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu 

Yönetmen: Makoto Shinkai

1. Marcel the Shell with Shoes On, 2021

1. Marcel the Shell with Shoes On, 2021

IMDb: 7.7 

Özet: Bir inç boyunda sevimli bir deniz kabuğu Marcel, büyükannesi Connie ve evcil tüy birikintisi Alan ile renkli bir varoluş sürdürmektedir. Bir zamanlar büyük bir kabuk topluluğunun parçasıyken, şimdi gizemli bir trajedinin tek kurtulanları olarak yalnız yaşarlar. Ancak bir belgesel yapımcısı Airbnb'sinin dağınıklığı arasında onları keşfettiğinde, internette yayımladığı kısa film Marcel'e milyonlarca tutkulu hayranın yanı sıra eşi görülmemiş tehlikeler ve uzun süredir kayıp olan ailesini bulmak için yeni bir umut getirir. 

Oyuncular: Jenny Slate, Dean Fleischer Camp, Isabella Rossellini 

Yönetmen: Dean Fleischer Camp

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