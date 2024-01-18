Paul Mescal Başrollü Komedi Filmi "Merrily We Roll Along" Filminin Çekimleri 20 Yıl Sürecek
Paul Mescal Başrollü Komedi Filmi "Merrily We Roll Along" Filminin Çekimleri 20 Yıl Sürecek
Ünlü aktör Paul Mescal'ın başrolünü üstlendiği komedi filmi 'Merrily We Roll Along'ın çekim süreci tam 20 yıl sürecek. Bu uzun soluklu proje, sinema dünyasında alışılagelmişin dışında bir yaklaşımı temsil edecek.
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Richard Linklater'ın kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği, Amerikan sinemasının heyecanla beklediği bir müzikal komedi filmi olan "Merrily We Roll Along", George S'nin 1934 tarihli aynı adlı oyunundan esinleniyor.
Richard Linklater, daha önce çekimleri 12 yıl süren Boyhood filminin de yönetmen koltuğunda oturuyordu.
Film, aslında 1981 yılında sahnelenen ve Stephen Sondheim ile George Furth'un imzasını taşıyan aynı isimli sahne müzikalinin sinema uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.
Film, bir reşit olma hikayesini merkezine alırken izleyicilerine müzikal bir ziyafet sunmayı da vaat ediyor.
Yetenekli Broadway bestecisi Franklin Shepard'ın 20 yıl boyunca ters kronolojik sırayla anlatılan bir Hollywood yapımcısı olmak için arkadaşlarını ve kariyerini terk ettiği filmde Paul Mescal, Beanie Feldstein ve Ben Platt rol alıyor.
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Aftersun'ın yıldızı Paul Mescal filmde New York'taki kariyerini ve tüm çevresini bir film çekmek için terk eden Franklin Shepard karakterine hayat verecek.
Beanie Feldstein Frank'in en iyi arkadaşı Mary Flynn'i canlandırırken Ben Platt ise Frank'in söz yazarı olan Charley karakterine hayat verecek.
2019 yılında Merrily We Roll Along için ters kronolojik sırayla çekileceği ve hikayede olduğu gibi 20 yıllık bir süreye yayılacağı belirtilmişti.
Filmin hem yapımcılığını hem yönetmenliğini üstlenen Richard Linklater, film için "Bu çok yıllık deneyime kolay kolay girmiyorum, ancak bu hikayenin hakkını filmde vermenin en iyisi, belki de tek yolu bu gibi görünüyor" açıklamalarını yapıyor.
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