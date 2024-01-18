Paul Mescal Başrollü Komedi Filmi "Merrily We Roll Along" Filminin Çekimleri 20 Yıl Sürecek

Ünlü aktör Paul Mescal'ın başrolünü üstlendiği komedi filmi 'Merrily We Roll Along'ın çekim süreci tam 20 yıl sürecek. Bu uzun soluklu proje, sinema dünyasında alışılagelmişin dışında bir yaklaşımı temsil edecek.

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