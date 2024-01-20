Cehennemde Geçen Bir Rehabilitasyon Oteli Hikayesi: A24 Animasyonu Hazbin Hotel Prime Video Türkiye'de Yayında
Cehennemde Geçen Bir Rehabilitasyon Oteli Hikayesi: A24 Animasyonu Hazbin Hotel Prime Video Türkiye'de Yayında
A24 animasyonu Hazbin Hotel, Prime Video Türkiye'de izleyicilerle buluştu. Kendine has çizimleri ve özgün hikayesiyle Hazbin Hotel, animasyon severlerin yeni gözdesi olmaya aday.
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A24 animasyonu 'Hazbin Hotel', cehennemde geçen bir rehabilitasyon oteli hikayesini anlatıyor.
Yetişkinler için hazırlanan animasyonlu bir Amerikan müzikal dizisi olan Hazin Hotel, cehennem prensesi Charlie Morningstar'ın şeytanları rehabilite etmesini ve cennete gidebilmek için izin alma arayışını konu ediniyor.
Vivienne Medrano, animasyon severlerin dikkatini çeken bu yapımın hem senarist hem yönetmen koltuğunda oturuyor.
Bağımsız animatörler tarafından hazırlanan dizinin ilk pilot bölümü 28 Ekim 2019 tarihinde YouTube'dan yayınlanmıştı hatırlarsanız.
Daha sonra serinin ilk sezonu bağımsız eğlence şirketi olan A24 tarafından Amazon MGM Studios işbirliği ile gerçekleşti.
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Seyircilerin heyecanlı 3 yıllık bekleyişinin ardından yapımın Twitter hesabından 19 Ocak 2024'te Hazbin Hotel'in Prime Video platformunda gösterime gireceği duyurulmuştu.
İşte o tarih geldi çattı! Şeytanların rehabilite olma sürecini izleyeceğimiz Hazbin Hotel, ilk 4 bölümüyle Prime Video Türkiye'de yayına girdi.
Meraklılarına şimdiden duyuralım. Hazbin Hotel'in ikinci sezonu ise hazırlık aşamasında!
Siz Hazbin Hotel'i izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım!
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