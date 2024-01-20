Türkiye'ye Gelen İtalya Başbakanı Meloni'nin "Gizli" Kapalıçarşı Turu Fena Dillere Düştü
Türkiye'ye Gelen İtalya Başbakanı Meloni'nin "Gizli" Kapalıçarşı Turu Fena Dillere Düştü
Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi ağırladı. Türkiye'ye gelen Meloni'nin 'gizlice' Kapalıçarşı'yı ziyaret etmesi de goygoycuların diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçtikten sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
"İtalya'nın ilk kadın başbakanı" unvanı alan 2022 yılının Ekim ayında koltuğa oturan Giorgia Meloni bu davetle beraber ilk kez Türkiye'ye gelmiş oldu.
İstanbul'a adım atan Meloni, Erdoğan'la görüşmeye gitmeden önce soluğu metropol şehrin simgelerinden Kapalıçarşı'da aldı.
Halıcıları ve kuyumcuları gezen İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri Giorgia Meloni Kapalıçarşı Derneği yetkilileriyle de görüşmeler yaptı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, tur sonunda tarihi bir mekanda yemek yiyen siyasi isme sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısı ikram edildi. Kendisine sunulan Türk tatlılarını çok beğendiğini söyleyen Meloni, Türk kahvesi ve çayın da tadına bakmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İtalyan siyasetçinin bu gezisi basına "İtalya Başbakanı Meloni gizlice Kapalıçarşı’yı gezdi" şeklinde yansıyınca goygoycular da yorum yapmadan geçemedi.
1. Gelin, kimler ne yorum yapmış beraber görelim!
2.
3.
4.
İçeriğin Devamı Aşağıda
5.
6.
7.
8.
9.
İçeriğin Devamı Aşağıda
10.
11.
12.
13.
14.
İçeriğin Devamı Aşağıda
15.
16.
17.
18.
19.
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda