Fırıncı Babanın Çocuğu Bir Başka: Çekirdekten Yetişen Ufaklığın Yeteneklerine Gıpta Dolu Yorumlar Yağdı

8 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyada paylaşılan hamur açma videosu viral oldu. Babası ile fırında tırnak pide yapan ufaklığı görenlerden hem komik hem de gıpta dolu yorumlar geldi. Detaylar 👇
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Gaziantep'te bir pide fırınında çalışan babasına yardım eden küçük çocuğun hamur açma becerisi sosyal medyada gündem oldu.
8 yaşındaki ufaklığın hem sevimliliği hem de ustaymışçasına pide açması görenleri kıskandırdı diyebiliriz.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Gelin, hamur açma yeteneğiyle beğeni toplayan küçük çocuğa gelen yorumlara beraber bakalım!
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