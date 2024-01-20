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Fırıncı Babanın Çocuğu Bir Başka: Çekirdekten Yetişen Ufaklığın Yeteneklerine Gıpta Dolu Yorumlar Yağdı

Fırıncı Babanın Çocuğu Bir Başka: Çekirdekten Yetişen Ufaklığın Yeteneklerine Gıpta Dolu Yorumlar Yağdı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
20.01.2024 - 22:38

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8 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyada paylaşılan hamur açma videosu viral oldu. Babası ile fırında tırnak pide yapan ufaklığı görenlerden hem komik hem de gıpta dolu yorumlar geldi. Detaylar 👇

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Gaziantep'te bir pide fırınında çalışan babasına yardım eden küçük çocuğun hamur açma becerisi sosyal medyada gündem oldu.

Gaziantep'te bir pide fırınında çalışan babasına yardım eden küçük çocuğun hamur açma becerisi sosyal medyada gündem oldu.

8 yaşındaki ufaklığın hem sevimliliği hem de ustaymışçasına pide açması görenleri kıskandırdı diyebiliriz.

8 yaşındaki ufaklığın hem sevimliliği hem de ustaymışçasına pide açması görenleri kıskandırdı diyebiliriz.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Gelin, hamur açma yeteneğiyle beğeni toplayan küçük çocuğa gelen yorumlara beraber bakalım!

Gelin, hamur açma yeteneğiyle beğeni toplayan küçük çocuğa gelen yorumlara beraber bakalım!
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