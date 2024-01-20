Boy Uzatma Operasyonunun Tüm Detaylarını Paylaşan Genç Akıllara Tek Bir Soru Getirdi: Gerçekten Değer mi?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mrbrokenbonez...
Dış görünüşün gerçek anlamda her şey olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu yüzden standart güzellik kalıplarına uymamak bazıları için ciddi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Erkekler için uzun boy oldukça önemli bulunduğundan son dönemde, aslında bazı sağlık problemleri için yapılan kemik boyu uzatma işlemi, boy uzatmak için de kullanılmaya başlandı.
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Bir genç geçirdiği boy uzatma operasyonu sürecinde yaşadıklarını tüm detaylarıyla paylaştı.
Oldukça acılı işlemlerin, aylarca süren fizik tedavinin ardından hala tam olarak eskisi gibi yürüyemeyen gencin yaşadığı mutluluk, güzellik takıntısının ne boyutlara ulaşabileceğini gösterdi.
İşte o süreç;
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