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Antalya’da Neler Oluyor? Antalya’da Son 4 günde 5 Ceset Bulundu

Antalya’da Neler Oluyor? Antalya’da Son 4 günde 5 Ceset Bulundu

Antalya Cinayet
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.01.2024 - 20:18

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çenger ve Denizkent mahallelerinde sahilde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset bulundu. Kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerinde 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulundu.

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Çenger Mahallesi'ndeki sahilde yürüyenler saat 13.00 sıralarında ceset görüp jandarmaya haber verdi.

Çenger Mahallesi'ndeki sahilde yürüyenler saat 13.00 sıralarında ceset görüp jandarmaya haber verdi.

İhbarla olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İhbarla olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çenger Mahallesi'ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi sahilinde de saat 13.30 sıralarında ceset bulunduğu ihbarı yapıldı.

Çenger Mahallesi'ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi sahilinde de saat 13.30 sıralarında ceset bulunduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yine cinsiyeti belirlenemeyen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yine cinsiyeti belirlenemeyen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerinde 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulundu.

Kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerinde 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulundu.
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Geçen çarşamba Manavgat'ın Çenger Mahallesi sahilinde başı, kolu olmayan ve cinsiyetin belirlenemeyen cesedin bulunmasının ardından aynı gün Alanya'nın Konaklı sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu.

Geçen çarşamba Manavgat'ın Çenger Mahallesi sahilinde başı, kolu olmayan ve cinsiyetin belirlenemeyen cesedin bulunmasının ardından aynı gün Alanya'nın Konaklı sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu.

Bugün de Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde sahilde bulunan kadın cesedinin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınacak.

Bugün de Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde sahilde bulunan kadın cesedinin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınacak.
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