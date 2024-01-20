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VIP Menzil! Menzil Tarikatı Üyelerinin Business Class Bölümünde Gerçekleştirdiği Uçuş Tartışma Yarattı

VIP Menzil! Menzil Tarikatı Üyelerinin Business Class Bölümünde Gerçekleştirdiği Uçuş Tartışma Yarattı

menzil
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.01.2024 - 00:43

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Menzil Tarikatı üyelerinin yaptığı bir seyahatte VIP bölümünde uçmaları sosyal medyada eleştirilere neden oldu. 

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü eleştirilere neden oldu. Görüntülerde Menzil Tarikatı üyelerinin gerçekleştirdikleri bir seyahatte Business Class bölümü tercihleri tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü eleştirilere neden oldu. Görüntülerde Menzil Tarikatı üyelerinin gerçekleştirdikleri bir seyahatte Business Class bölümü tercihleri tartışma konusu oldu.

İşte tartışmalara neden olan o görüntüler…

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negerekvar

neyi tartışma yaratmış. ski altın olan, yüzüne nur boşaltan o.ç ları ekonomide mi uçacaktı ?

negerekvar

harbiden huzur islamdaymış amk

Barancell35

Zehir zıkkım olsun amk