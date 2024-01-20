VIP Menzil! Menzil Tarikatı Üyelerinin Business Class Bölümünde Gerçekleştirdiği Uçuş Tartışma Yarattı

Menzil Tarikatı üyelerinin yaptığı bir seyahatte VIP bölümünde uçmaları sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü eleştirilere neden oldu. Görüntülerde Menzil Tarikatı üyelerinin gerçekleştirdikleri bir seyahatte Business Class bölümü tercihleri tartışma konusu oldu.
İşte tartışmalara neden olan o görüntüler…
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neyi tartışma yaratmış. ski altın olan, yüzüne nur boşaltan o.ç ları ekonomide mi uçacaktı ?
harbiden huzur islamdaymış amk
Zehir zıkkım olsun amk