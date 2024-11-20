20 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
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20 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Şu sıralar ne yapsa, ne dese, ne giyse gündem olan bir isim var: Hande Erçel! Geçtiğimiz günlerde Riyad defilesine katılıp fırtınalar estirmişti kendisi. Hatta İngilizcesiyle de epey konuşulmuştu. Bugünse ünlü oyuncunun manşetelere taşınmasındaki neden arkadaşlarının organize ettiği erken doğum günü partisi oldu. Hande Erçel pastasını üfledikten sonra müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'dan 'İyi ki doğdun' öpücüğü aldı.
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2. Deniz Uğur 2022 yılında sosyal medya hesabından kızı Mina'ya şiddet uygulayan Reha Muhtar'ın ses kaydı olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yapmıştı. Muhtar bunun üzerine eski eşine, kızını kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla tazminat davası açmıştı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Reha Muhar açtığı tazminat davasını kazandı. Deniz Uğur'sa mahkeme kararıyla 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmedildi.
3. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kızı Melek Bal hakkında oldukça üzücü açıklamalarda bulunmuştu. "İş korkunç boyutlara ulaştı" diyerek psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği kızından korktuğu için kendisini odasına kilitlemişti. Yürek burkan annenin çaresizliği uzun süre devam etmişti. Umut Akyürek bu kez bir hastanenin psikiyatr bölümüne yatırılan Melek Bal'la haftalar sonra paylaşım yaptı.
4. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, her hamlesiyle ayrı bir olay oluyor. Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak istediği konuşulan Wanda sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz gün üstsüz pozunu paylaşıp "Yeter!" dedirtmişti hatta. Patronlar Dünyası'ndan Burçin Uysal'ın özel haberine göre, bu kez de bambaşka bir olay yaşandı, Wanda Nara yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu.
5. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti hatırlarsanız. Daha sonra ise Başak Dizer Londra'ya yerleşmeyeceklerini ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için 3 ay boyunca Londra'da kalacaklarını açıklamıştı. Çiftimiz geçtiğimiz günlerde Londra'ya uçtu. 3 aylık Londra serüveninin ilk karesi ise geçtiğimiz saatlerde geldi!
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6. Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden isim bu yıl Ayliz Duman olmuştu. Duman, 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye girememiş, yarışmanın birincisi ise Victoria Kjær Theilvigo olmuştu. Dün 2 yılda 30 kilo verdiğini söylediği açıklamalar ile gündeme gelen ünlü güzel bu kez de annesiyle paylaştığı pozuyla gündeme geldi. Ünlü güzelin annesini görenler "Ayliz Duman'ın güzelliğini kimden aldığı belli oldu" diye düşündü!
7. Esquire Türkiye Yayın Yönetmeni Umut Evirgen ve Alina Boz bu gece gerçekleşen etkinlikte ev sahibiydi. Gecede görenleri büyüleyen görünümler kısa sürede odak noktası olurken çiftin tarzları da dikkat çekti. Etkinliğe ünlüler resmen akın etti. Birbirinden bilindik isimlerin boy gösterdiği gece adeta şıklık yarışına dönüştü. Usta isim Haldun Dormen'in de bulunduğu geceye kimler katılmış kim ne giymiş gelin birlikte bakalım...
8. Şimdilerde L-Gante ile birlikte olan, bir süredir Icardi'yle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Wanda Nara'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Mauro Icardi'yle birlikteliğine de Maxi Lopez'le olan evliliğini bitirmesinin ardından başlayan Wanda Nara geçmişte yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Icardi ile bir programa katılan Wanda Nara üç çocuğunun babası olan Maxi Lopez'in ardından meğerse çok ağlamış! O dönem yaşadıklarıyla ve Icardi'nin cevabıyla gündeme gelen Nara'ya yine tepki yağdı. Gelin o dönem söylenenlere ve gelen tepkilere birlikte bakalım👇
9. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli programına konuk olan Bülent Şakrak sözleriyle dikkat çekti. Öncesinde aşk hayatı sorulan oyuncunun 'aşık' cevapları odak noktası olmuştu. Kısa süre önce Esra Akpınar'la ilişkileri biten ismin hayatındaki kişi merak yaratmıştı. Programdan kestilerle sosyal medyanın diline düşen Bülent Şakrak'ın 'tuvalet' dersi verdiği anlar olay oldu. Gelin o anlara birlikte bakalım...
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11. Sahne şovu, kombinleri ve şarkılarıyla fırtınalar estiren Hadise ilk oyunculuk deneyimini yaşadı biliyorsunuz. İlk dizisi Esas Oğlan'ın galası da bu gece gerçekleşti. Galaya biricik dostu ve rol arkadaşı Seda Bakan'la aynı elbiseyi giyerek, el ele gelen Hadise kız kardeşlik hareketiyle övgü toplarken bir küçük de şok yaşattı herkese! Sarı saçlarına veda eden Hadise, gala gecesinde radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti! Kimileri çok beğendi, kimileri hiç yakıştıramadı ama şurası kesin; Hadise'nin yeni imajı ilk görüşte ünlü sosyal medya fenomenlerimizden birini fena andırdı!
12. 2021 yılında Farah Zeynep Abdullah ve Birsen Altuntaş arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Farah Zeynep'in o dönem oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağını ifşalayan Birsen Altuntaş, hem dizinin senaristi hem de Farah'la gerilmişti. Ne olduysa, geçtiğimiz saatlerde Altuntaş ve Abdullah arasındaki tartışma yeniden alevlendi. X'te ikinci Farah Zeynep ve Birsen Altuntaş vakası yaşandı, ortalık da bir hayli karıştı. Buyurun, ne demişler ve ne olmuş beraber bakalım!
13. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıkınca anneleri Suphiye Orancı hakkında birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu söyleyince ortalık karışmıştı. Başından beri babalık iddiasını reddeden Uğur Dündar, DNA testinden "baba değil" sonucu alsa da Dilara Gülatan, Adli Tıp'a itiraz etmişti. Geçtiğimiz saatlerde, aylardır devam eden babalık davası sonuçlandı. İlk açıklama Uğur Dündar'dan geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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