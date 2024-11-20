Bunlar Nasıl Muhabbetler? Berfu Yenenler'in Şovuna Konuk Olan Bülent Şakrak'tan Uzun Yolda Tuvalet Yapma Dersi
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Bunlar Nasıl Muhabbetler? Berfu Yenenler'in Şovuna Konuk Olan Bülent Şakrak'tan Uzun Yolda Tuvalet Yapma Dersi
Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli programına konuk olan Bülent Şakrak sözleriyle dikkat çekti. Öncesinde aşk hayatı sorulan oyuncunun 'aşık' cevapları odak noktası olmuştu. Kısa süre önce Esra Akpınar'la ilişkileri biten ismin hayatındaki kişi merak yaratmıştı. Programdan kestilerle sosyal medyanın diline düşen Bülent Şakrak'ın 'tuvalet' dersi verdiği anlar olay oldu. Gelin o anlara birlikte bakalım..
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Yetenekli oyunculuğu kadar özel hayatıyla da ilgi çeken Bülent Şakrak'ın adını geçtiğimiz senelerde Ceyda Düvenci'yle yaşadığı ayrılıkla duymuştuk.
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Esra Akpınar'la yaşadığı kısa süreli aşkla magazin manşetlerine yerleşen Şakrak'ın adı yine magazin manşetlerinden eksik olmuyor.
Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli YouTube programına konuk olan oyuncu yaptığı aşk açıklamalarıyla adınan bahsettirmişti.
Bülent Şakrak şimdi de Yenenler'in sorusuna istinaden verdiği tuvalet dersiyle sosyal medya gündemine oturdu.
İşte o anlar...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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