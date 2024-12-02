2 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Kadir Doğulu'yla yaşadığı dolu dizgin aşkla ilk günden beri gündemden düşmeyen güzel oyuncu Neslihan Atagül, şimdilerde ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda bir oğulları olacağını öğrenen ikili pek heyecanlı, mutlulukları da her hallerinden belli oluyor. Güzelliği her geçen gün artan Neslihan Atagül'ün bugün gündemde olmasının sebebi ise kendisinden yardım isteyen kullanıcıya verdiği dünya tatlısı cevap! Buyurun, gelin nasıl bir diyalog yaşanmış beraber bakalım.
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2. Son zamanların en gözde kadın oyuncularından biri olan Hazal Subaşı, haftalardır BluTv'de yayınlanan İlk ve Son'daki performansıyla Twitter (X)'in gündeminden düşmüyor. Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Hazal Subaşı, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile beraber. Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olduğunda anlattığı hikayeyi anlatış tarzı... Arkadaşı Selin'in yıllar önce kendisine uyguladığı manrifestlerin hepsinin tuttuğunu bir heyecan anlatan Subaşı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bu sefer konuyu bir türlü toparlayamayışı ve sık sık "falan" kullanımı ile çekti. Daha doğrusu göze battı!
3. Attığı her adım olay olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir biniciliğe ve atlara sarmış durumda biliyorsunuz! Geçtiğimiz günlerde de bunun sadece bir hobi olmadığını, altında daha farklı bir hikaye yattığını öğrenmiştik hatırlarsanız. Binicilik kulübünde aşkı bulan Danla Bilic'in jokey Berk Çetin'le yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Berk Çetin beyi şöyle bir uzaktan görmüştük ama yakından görmek henüz nasip olmamıştı. Dün gece ikilinin aşka düştüğünü Bir Kahve Bin Gıybet hesabı sağ olsun öğrendik! Çetin'in yüzünü de ilk kez net görebildik! Hadi gelin, bakalım bakalım yakışmışlar mı?
5. Uzunca bir süredir gözlerden uzak, Amerika'da yaşam süren eski model Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde 16 yıllık eşinden boşanacağını doğrulamıştı. Nişantaşı'nda avukatıyla toplantısı sonrası görüntülenen Duran'ın boşanma dedikodularını kabul etmesinin üzerine geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Güzide Duran Galatasaray'ın yeni yengesi olma yoluna girdi. Eski modelin, tıpkı kendisi gibi 16 yıllık eşinden yeni boşanan teknik direktörle aşk yaşadığı iddia edildi!
6. Prens dizisiyle adeta ortalığı kasıp kavuran Giray Altınok son dönemin en popüler oyuncularından biri oldu. Kariyerinin yanısıra içten muhabbetleriyle herkesin gönlünü fethetmeyi başardı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. İzleyenlerin her haliyle samimi bulduğu Altınok bu kez içimizi burktu. İstanbul'a geldiği ilk yıllarındaki parasızlık dönemini anlatırken “3 gün yemek yemediğimiz oldu” diyerek anlattı.
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7. Ünlü güzellerimizden Nilsu Berfin Aktaş, yer aldığı projelerle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden. Rapçi Çakal'ı ise artık birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Şarkılarıyla özellikle 'z kuşağı' olmak üzere geniş kitlelerde merak uyandıran Çakal, rap dünyasında son dönemlerin belki de en revaçta isimlerinden biri haline geldi. Daha önce rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile bir birliktelik yaşayarak gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş'ın rapçi Çakal ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. İkilinin bir arada olma nedeni ise şimdilik yalnızca iş. Ortak bir projede yer alan ikilinin arkadaşlığı aşka döner mi, bakıp göreceğiz!
8. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm dikkatleri üzerine çeken GQ Men of the Year ödül töreni ilk anlarından itibaren gündem oldu. Bunun en büyük etkileri arasında Kalben yer aldı. Kendine has tarzıyla görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı bu kez hepimizi şaşkına çevirdi. Kalben prestijli geceye erkek kılığında katıldı. Hem de bıyık bir erkek olarak! Kalben'in şoke eden anlarını sizler için paylaştık...
9. Galatasaray'ın gözde futbolcusu Mauro Icardi ve boşanma arefesinde olduğu eşi Wanda Nara arasındaki krizler bitmek bilmiyor. Ne yapsalar gündeme oturan çift bu sefer de farklı bir olayla gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızıların eski yengesi Wanda, Icardi'nin evi terk etmediğini belirtti. Bunun yanında bir de ünlü futbolcunun silahlı olduğunu iddia edince polisler yıldız futbolcunun kapısına dayandı.
10. Bu akşam düzenlenen GQ Men of the Year gecesi oldukça hareketli geçiyor. Ünlülerin akın ettiği kırmızı halıda şıklık yarışı yaşanıyor. Kimilerinin sade kimilerininse bir hayli şatafatlı kombinleri sosyal medyaya damgasını vurdu bile. Ancak bazı isimlerin tarzı çok daha dikkat çekmiş durumda. Bunların başında tepeden tırnağa transparan bir elbise seçen Yasemin Kay Allen var!
11. Son dönemlerde adını en çok duyduğumuz fenomenlerden biri olan Sibil Çetinkaya, bir süredir oyuncu Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla dillerden düşmüyor. Ancak kendisi şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. ELLE gecesine katılan Çetinkaya'nın Elçin Sangu'ya poz vermesine bir türlü müsaade etmemesiyle dikkat çekmişti. Popüler fenomen tepki çeken o anlar hakkında ilk kez GQ gecesinde açıklama yaptı.
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12. Ekranların sevilen isimlerinden Gökçe Bahadır gerek oyunculuğu gerekse asil güzelliğiyle her daim büyük beğeni topluyor. Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça adından bahsettiren ünlü oyuncu bu akşam farklı bir konuyla gündeme oturdu. GQ Men Of The Year 2024 gecesine damgasını vuran Gökçe Bahadır 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü. Geceye eşiyle katılan Bahadır, hem kombini hem de ödül konuşmasıyla yine alkış topladı.
13. Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen sosyal medya sayesinde kısa sürede tanınmıştı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup Bingöl'de bir sağlık merkezine atanmıştı ancak işe başlamamıştı. Bu konuyla gündemdeyken bir de Instagram hesabın paylaştığı son haliyle dikkat çekmişti. Bir süredir nerede ve ne yaptığı merak edilen İdil Bilgen, bu akşam düzenlenen GQ gecesinde boy gösterdi.
14. Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Şeyma Subaşı artık adını sıkça duyduğumuz magazin figürleri arasında yer alıyor. Kendisi yeni iş, yeni aşk derken sürekli dikkat çekmeye devam ediyor. Attığı her adımla ayrı bir olan ünlü fenomen bu kez de GQ Men Of The Year 2024 gecesindeki kombiniyle dile düştü. Kaslarını sergileyen Şeyma'nın enterasan seçimi sınıfta kaldı!
15. 'Vur' ve 'Affetmem' isimli şarkılarını yayımlamasının ardından rap müzik kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Hakan Aydın'ın (Blok3) ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Kendisi müzik kariyerinin yanı sıra ünlü güzellerimizden Nilsu Berfin Aktaş ile bir dönem aşk yaşamıştı ve bu aşk uzun bir süre konuşulmuştu. Gelin görün ki şimdilerde kalbinin boş olduğunu bildiğimiz ünlü rapçi GQ Men Of The Year ödül gecesine yalnız katıldı. Muhabir Samet Aday'ın sorularını yanıtlayan Blok3, aşktan astrolojiye yaptığı yorumlar ve ani çıkışlarıyla gündem oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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