19 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; acı haberiyle sanat dünyasını sarsan Aydemir Akbaş’ın cenaze töreninde arbede çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Şafak Sezer “Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım" diyerek sert çıkarken yaptığı "akıl hastanesi" benzetmesiyle de dikkat çekti.
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2. Tüm Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Polatgiller davasında büyük bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat'ın tahliye edildiğini açıkladı.
3. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklanan Dilan Polat hakkında çıkan tahliye kararı sonrası aile yakınları sevinçlerini anbean sosyal medyadan paylaşmaya başladı.
4. Kendilerinin tahliyesinden sonra kardeşleri Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanacağı haberini alan Can Doğu ve Sıla Doğu göğe bakarak şükretti. Dilan'ın oğlu Milan'ı da yanına alan Sıla'nın botoksları da gözden kaçmadı!
5. Bir dönem Dilan Polat'la epey yakın arkadaş olan ardından güzellik merkezi sektörüne girdikten sonra araları açılan Eylül Öztürk, tahliye haberi sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç'in "özel haber" olarak verdiği tahliye paylaşımına ateş püsküren fenomen tehditler savurdu.
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6. Geçtiğimiz haziran ayında serbest bırakılan Sıla Doğu, tahliye kararı verilen kardeşi Dilan Polat için cezaevi kapısına koştu. Dilan'ın tahliyesi öncesi kameralara açıklamalarda bulunan Sıla Doğu, sağlık durumunun hiç iyi olmadığını belirttiği kardeşine telefonun yasak olduğunu söyledi!
7. Beklenen düğün geldi çattı! Yalı Çapkını'nın Abidin ve Suna'sı geçtiğimiz saatlerde dünyaevine girdi.
8. Ablası Sıla Doğu "telefon yasak bundan sonra" demişti ama geçtiğimiz saatlerde cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat, yasağı çabuk deldi! Telefonuna sarılan Dilan'dan ilk poz geldi, gelir gelmez de her bir detayıyla olay oldu.
9. Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye olduğunu öğrenen Şahan Gökbakar, tahliye kararına sokak röportajında kurduğu cümleler yüzünden tutuklanan Dilruba üzerinden tepki gösterdi!
10. Gazeteci ve köşe yazarı Ayşe Arman, Dilan Polat'ın tahliyesinden sonra büyük tepki gösteren isimlerden biri oldu. Osman Kavala ve Can Atalay'a değinen Arman açtı ağzını yumdu gözünü!
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11. Geçtiğimiz saatlerde evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı, nikahın ardından muhabirlerle röportaj yaptı. Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'a konuşan çift, evlilik teklifinin nasıl geldiğini de ilk kez anlattı!
12. Geçtiğimiz saatlerde tutuksuz yargılanma kararıyla 9 aydır kaldığı cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat'ın ilk adresi belli oldu! Ekol TV'nin özel haberine göre Dilan, evine gitmedi.
13. Geçtiğimiz saatlerde 9 aydır kaldığı cezaevinden çıkan Dilan Polat, ablasının evine gitmişti. Kız kardeşine telefon yasağı getiren Sıla Doğu'dan Dilan Polat'la boydan poz geldi!
14. Geçtiğimiz saatlerde evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğününe katılan Burak Deniz, 1.5 yıllık aşk yaşayıp evlenme kararı alan çifti yadırgadı. Aşk uzmanı triplerine girip ilişki analiz eden Burak Deniz, hem tepki çekti hem de dillere düştü!
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