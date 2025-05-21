19-21 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Hadise'yle Küsen Seda Bakan'dan Beddualı Paylaşım Geldi
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2. Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlunu İlk Kez Net Gördük!
3. Athena Gökhan'ın Kızının El Hareketi Tepki Çekti
4. Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Nihayet Muradına Erdi
5. Ece Seçkin'in Sabrı Kendini "Spiderman" Seyirciyle Sınandı
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6. Boran Kuzum, Cannes'da Kimsenin Yaşamadığı Talihsizliği Yaşadı
7. Gelinim Mutfakta'nın Sunucusu Aslı Hünel, Annesini Kaybetti
8. Saçlarını Kazıdığı İddia Edilen Sezen Aksu'nun Son Hali Ortaya Çıktı
9. Sinem Ünsal'ın Cannes Kombini Sınıfta Fena Kaldı!
10. İnci Türkay'ın Estetik Yaptırmadığını Kanıtlama Çabası Göze Battı
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11. Dilan Çiçek Deniz, Cannes'a Bu Sene Uzayan Çenesiyle Katıldı
12. Mustafa Ceceli'nin Mağaza Açılışı Performansı Alay Konusu Oldu
13. Ege Kökenli Bebeğini Kaybetti
14. Samet Liçina'nın Son Hali Şoke Etti
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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