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19-21 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

19-21 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.05.2025 - 00:21

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Hadise'yle Küsen Seda Bakan'dan Beddualı Paylaşım Geldi

1. Hadise'yle Küsen Seda Bakan'dan Beddualı Paylaşım Geldi

Hadise'yle sosyal medyada yaptığı yorumlar yüzünden küsen Seda Bakan, hesabının ele geçirildiğini iddia ederek kendini savundu. Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Seda Bakan, bu işin arkasındakilere bir de beddua etti.

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2. Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlunu İlk Kez Net Gördük!

2. Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlunu İlk Kez Net Gördük!

19 Mayıs etkinliğinde oğlu Kurt Efe'yle görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ tüm gözleri üzerine çekti. Doğduğu günden bu yana ilk kez bu kadar net görüntülenen Kurt Efe'nin babasının kopyası olması ağızları açık bırakıp, 41 kere maşallah dedirtti!

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3. Athena Gökhan'ın Kızının El Hareketi Tepki Çekti

3. Athena Gökhan'ın Kızının El Hareketi Tepki Çekti

O Ses Türkiye 2025'in şampiyonu Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'yle bir paylaşımda bulundu. Baba kız poz veren ikilinin fotoğrafında dikkat çeken detay Ayşe'nin yaptığı el hareketi oldu. 

Athena Gökhan'dan açıklama gecikmedi.

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4. Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Nihayet Muradına Erdi

4. Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Nihayet Muradına Erdi

Yıllar önce Çocuklar Duymasın dizisinin minik Havuç'u olarak karşımıza çıkan Furkan Kızılay, nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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5. Ece Seçkin'in Sabrı Kendini "Spiderman" Seyirciyle Sınandı

5. Ece Seçkin'in Sabrı Kendini "Spiderman" Seyirciyle Sınandı

Aksaray konserinde şarkısını söylerken sahneye tırmanmaya çalışan seyirciyi fark eden Ece Seçkin, sinirlerine hakim olamadı. 

Kendisini 'Spiderman' sanan seyirciye öfkelenen Seçkin, izlemeye gelen herkesten özür diledi.

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6. Boran Kuzum, Cannes'da Kimsenin Yaşamadığı Talihsizliği Yaşadı

6. Boran Kuzum, Cannes'da Kimsenin Yaşamadığı Talihsizliği Yaşadı

Cannes Film Festivali'ne gidip kırmızı halıda boy gösteren Boran Kuzum, dünyaca ünlü aktris Jennifer Lawrence'la aynı kareye girdi. 

Arkasında duran bonus saçlı birey, olay kareyi mahvedince sosyal medya kullanıcıları yerinde duramadı.

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7. Gelinim Mutfakta'nın Sunucusu Aslı Hünel, Annesini Kaybetti

7. Gelinim Mutfakta'nın Sunucusu Aslı Hünel, Annesini Kaybetti

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Aslı Hünel, annesini kaybetti. Annesinin sağlık durumu kötüleştiğinden bu yana sık sık hastaneden paylaşım yapan Aslı Hünel, takipçilerine acı haberi verdi.

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8. Saçlarını Kazıdığı İddia Edilen Sezen Aksu'nun Son Hali Ortaya Çıktı

8. Saçlarını Kazıdığı İddia Edilen Sezen Aksu'nun Son Hali Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından derinden sarsıldığı ve bu sebeple saçlarını da kestirdiği öğrenilen Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı.

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9. Sinem Ünsal'ın Cannes Kombini Sınıfta Fena Kaldı!

9. Sinem Ünsal'ın Cannes Kombini Sınıfta Fena Kaldı!

Uzak Şehir dizisinin Alya'sı, şimdilerin pek gözde oyuncularından Sinem Ünsal'ın Cannes kırmızı halısında tercih ettiği kombin dillere fena düştü. 

Hiçbir detayıyla beğenilmeyen elbise, sınıfta kaldı.

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10. İnci Türkay'ın Estetik Yaptırmadığını Kanıtlama Çabası Göze Battı

10. İnci Türkay'ın Estetik Yaptırmadığını Kanıtlama Çabası Göze Battı

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, efsane dizinin filminin de çekilmesiyle beraber yeniden gündeme oturan isimlerden oldu. 

Estetik yaptırdığı iddiaları dolanan İnci Türkay'ın film setinde estetik yaptırmadığını kanıtlama çabası X ahalisinin diline düştü.

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11. Dilan Çiçek Deniz, Cannes'a Bu Sene Uzayan Çenesiyle Katıldı

11. Dilan Çiçek Deniz, Cannes'a Bu Sene Uzayan Çenesiyle Katıldı

Estetikleri sebebiyle sık sık eleştirilere maruz kalan Dilan Çiçek Deniz, Cannes kırmızı halısında sürpriz yapan ünlülerden biri oldu. 

Transparan tarzı sosyal medyayı ikiye bölerken, yan profilden upuzun gözüken çenesi goygoycuların radarından kaçamadı.

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12. Mustafa Ceceli'nin Mağaza Açılışı Performansı Alay Konusu Oldu

12. Mustafa Ceceli'nin Mağaza Açılışı Performansı Alay Konusu Oldu

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin bir mağaza açılışında şarkı söylediği anlar, sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. Bir topluluğun önünde şarkı söyleyen Mustafa Ceceli'nin halleri bir anda gündem oldu.

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13. Ege Kökenli Bebeğini Kaybetti

13. Ege Kökenli Bebeğini Kaybetti

Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberi veren oyuncu Ege Kökenli, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurdu. Çok nadir görülen bir komplikasyonla karşılaştıklarını belirten Ege Kökenli'nin mesajı yürekleri dağladı.

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14. Samet Liçina'nın Son Hali Şoke Etti

14. Samet Liçina'nın Son Hali Şoke Etti

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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