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16-21 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

16-21 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 11:20 Son Güncelleme: 16.06.2026 - 11:25
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16-21 Haziran tarihleri arasında sinema salonlarında animasyondan korkuya, aksiyondan bilim kurguya farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Oyuncak Hikayesi 5, Robin Hood’un Ölümü, Normal, Cinhar, Dakhul ve Ick bu hafta vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.

Tiyatro sahnelerinde de Ankara, İzmir ve Bursa’da yoğun bir program var. Fareler ve İnsanlar, Satranç, Herkes Kocama Benziyor, 7 Kocalı Hürmüz Müzikali, Doğu Demirkol ve Güldür Güldür Show gibi birçok oyun ve gösteri seyirciyle buluşacak.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Oyuncak Hikayesi 5
Film

Oyuncak Hikayesi 5

Robin Hood'un Ölümü
Film

Robin Hood'un Ölümü

Normal
Film

Normal

Ick
Film

Ick

Dakhul
Film

Dakhul

Jodie Comer
Oyuncu

Jodie Comer

Bob Odenkirk
Oyuncu

Bob Odenkirk

Tom Hanks
Oyuncu

Tom Hanks

Hugh Jackman
Oyuncu

Hugh Jackman

Ebru Cündübeyoğlu
Oyuncu

Ebru Cündübeyoğlu

Müjdat Gezen
Oyuncu

Müjdat Gezen

Mena Suvari
Oyuncu

Mena Suvari

Malina Weissman
Oyuncu

Malina Weissman

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16-21 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa'da Vizyona Girecek Filmler

16-21 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa'da Vizyona Girecek Filmler

Oyuncak Hikayesi 5

Woody, Buzz Lightyear ve arkadaşları bu kez oyun odasına gelen yeni bir rakiple mücadele ediyor. Bonnie’nin hayatına kurbağa şeklinde bir tablet girince eski oyuncaklar geri planda kalmaya başlıyor. Ekranların çocukların ilgisini kolayca üzerine çektiği bir dünyada oyuncaklar yeniden sevilmenin ve hatırlanmanın yolunu arıyor.

  • Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Süre: 1 saat 42 dakika

  • Yönetmen: Andrew Stanton, McKenna Harris

  • Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack

  • Orijinal Adı: Toy Story 5

Robin Hood'un Ölümü

Robin Hood'un Ölümü, efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanıyor. Yıllarca adalet için savaşan Robin Hood, artık geçmişinin ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Eski günlerinin geçtiği ormana dönen Robin, hem anılarıyla hem de yarım kalmış hesaplarıyla karşı karşıya geliyor.

  • Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera

  • Süre: 2 saat 2 dakika

  • Yönetmen: Michael Sarnoski

  • Senarist: Michael Sarnoski

  • Oyuncular: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård

  • Orijinal Adı: The Death Of Robin Hood

Normal

Normal, küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan Ulysses’in hikayesini konu alıyor. Evlilik sorunlarından ve görev sırasında yaşadığı travmalardan uzaklaşmak isteyen Ulysses, Normal kasabasındaki görevini sakin bir mola gibi görür. Ancak başarısız bir banka soygunu, kasabanın göründüğü kadar normal olmadığını ortaya çıkarır.

  • Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Aksiyon, Dedektif, Gerilim, Komedi

  • Süre: 1 saat 30 dakika

  • Yönetmen: Ben Wheatley

  • Senarist: Derek Kolstad

  • Oyuncular: Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey

Cinhar

Cinhar, Anadolu’nun sislerle çevrili bir dağ köyünde yaşanan karanlık olayları merkezine alıyor. Narin ve Yusuf’un bebeklerini kaybetmesi, geçmişte yapılmış karanlık bir anlaşmanın yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Kardeşine destek olmak için köye gelen Çiçek ise farkında olmadan kadim laneti yeniden uyandırır.

  • Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 24 dakika

  • Yönetmen: Özgür Akbaş

  • Senarist: Özgür Akbaş

  • Oyuncular: Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir

Dakhul

Dakhul, kıskançlık yüzünden yapılan bir büyünün hedefi olan Aslı’nın yaşadıklarını anlatıyor. Komşusunun yaptığı büyünün ardından Aslı’nın hayatı giderek kontrolden çıkmaya başlar. Açıklanamayan olaylar ve talihsizliklerle karşı karşıya kalan Aslı, yaşadığı lanetten kurtulmak için bir büyücünün yardımına başvurur.

  • Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Abbas Karatekin

  • Senarist: Abbas Karatekin

  • Oyuncular: Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Deliağaoğlu

Ick

Ick, fen bilgisi öğretmeni Hank’in hayatının beklenmedik şekilde değişmesini konu alıyor. Hank, ilk aşkıyla yeniden karşılaşırken öğrencilerinden birinin kendi kızı olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Kasabada ortaya çıkan uzaylı tehdidi ise Hank’in hayatını bambaşka bir noktaya taşır.

  • Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Bilim Kurgu

  • Süre: 1 saat 27 dakika

  • Yönetmen: Joseph Kahn

  • Senarist: Joseph Kahn, Dan Koontz

  • Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

16-21 Haziran: Ankara’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

16-21 Haziran: Ankara’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck’in klasikleşmiş eserinden uyarlanan Fareler ve İnsanlar, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan George ve Lennie’nin çarpıcı hikayesini sahneye taşıyor. Büyük Buhran döneminde geçen oyun; dostluk, yalnızlık, aidiyet ve hayallerin peşinden gitme çabasını etkileyici bir dille anlatıyor.

  • Tarih: 16 Haziran

  • Mekan: Ankara Yeni Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş Sınırı: 14+

Bengi Apak - Büyülü Değil

Bengi Apak, Büyülü Değil adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Özel olmaya, büyülü anlara, gündelik hayatın tuhaf detaylarına ve modern hayatın küçük isyanlarına mizahi bir yerden bakan gösteri, izleyicilere keyifli bir akşam vadediyor.

  • Tarih: 16 Haziran

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon

  • Tür: Stand up

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Satranç

Stefan Zweig’in unutulmaz eserinden uyarlanan Satranç, insan zihninde kopan psikolojik savaşı sahneye taşıyor. Naziler tarafından hücre hapsinde tutulan bir adamın hayatta kalmak için zihnine sığındığı satranç oyunu, zamanla kurtuluş olmaktan çıkıp bir takıntıya dönüşüyor.

  • Tarih: 17 Haziran

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Gerilim, Psikolojik Dram

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Sen de Gitme Triyandafilis

Ayla Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan Sen de Gitme Triyandafilis, gidenlerin, kalanların ve bekleyenlerin hikayesini müzikli bir oyun diliyle anlatıyor. 1930’lardan yüzyılın son çeyreğine uzanan yapım, Hatay’ın ve gidemeyenlerin masalını sahneye taşıyor.

  • Tarih: 18-19 Haziran

  • Mekan: CSO ADA Ankara Ziraat Bankası Ana Salon

  • Tür: Müzikli Oyun

  • Süre: 135 dakika

Gökhan Ünver Stand Up

Sosyal medyadan kültür çatışmalarına, evliliğin zorluklarından ebeveynliğe kadar birçok konuyu sahneye taşıyan Gökhan Ünver, tek kişilik gösterisiyle Ankara’da izleyiciyle buluşuyor.

  • Tarih: 19 Haziran

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet-Yıldız Kenter Salonu

  • Tür: Stand up

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in hikayesini anlatan Herkes Kocama Benziyor, karakterin öfkesi, geçmişi ve kırılma anları üzerinden güçlü bir anlatı kuruyor. Komedi, trajedi ve dramı bir araya getiren oyun, tek perde olarak sahneleniyor.

  • Tarih: 19 Haziran

  • Mekan: ASM - Mavi Salon

  • Tür: Komedi, Trajedi, Dram

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

Jan Dark’ın Öteki Ölümü

Jan Dark’ın Öteki Ölümü, insanlık onurunu, ihaneti, özgürlük mücadelesini ve dini-siyasi sömürü düzenlerini kara komedi diliyle sahneye taşıyor. Jan Dark’ın yakılmadan önceki gece yaşadıkları üzerinden güçlü bir yüzleşme anlatılıyor.

  • Tarih: 20 Haziran

  • Mekan: Ankara Çankaya Sahne

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen, Pelin Abay

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

Olmak Ya Da Olmamak

Olmak Ya Da Olmamak, sevdiği işi kendi istediği biçimde yapmaya çalışan bir tiyatrocunun yaşadığı iç çatışmayı konu alıyor. Hayaller ve gerçekler arasında sıkışan karakter; pantomim, illüzyon, şiir ve müzikle sahnede kendi yolunu sorguluyor.

  • Tarih: 21 Haziran

  • Mekan: Düşkapanı Sanat Merkezi Necdet Ersan Sahnesi

  • Tür: Kara Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 10+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Daha önce farklı ödüllerle de dikkat çeken yapım, romanın güçlü atmosferini sahneye taşıyor.

  • Tarih: 21 Haziran

  • Mekan: Panora Sanat Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Pir Sultan Abdal Müzikali

Pir Sultan Abdal Müzikali, Anadolu’nun direniş ozanı Pir Sultan Abdal’ın hikayesini türkü ve müzikle sahneye taşııyor. Ezilenin, dışlananın ve ötekinin sesi olarak anlatılan Pir Sultan Abdal’ın mücadelesi, güçlü yorumlar ve sahne performansıyla izleyiciyle buluşuyor.

  • Tarih: 21 Haziran

  • Mekan: Ankara Çayyolu Sahne

  • Tür: Müzikal

  • Oyuncular: Okan Kaya, Gülden Karaboğa, Jale Yavuz, Hava Çağlar, Bülent Kılıçaslan

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

16-21 Haziran: İzmir’de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

16-21 Haziran: İzmir’de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in yaşadıklarını ve içindeki öfkeyi anlattığı Herkes Kocama Benziyor, güçlü tek kişilik performansıyla dikkat çekiyor. Komedi, trajedi ve dram türlerini bir araya getiren oyun, izleyiciyi Ayten’in dünyasına davet ediyor.

  • Tarih: 16 Haziran

  • Mekan: Kemeraltı Nazım Hikmet K.M. - Konak Sahnesi

  • Tür: Komedi, Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

Özgür Turhan - Yepyenisi

Özgür Turhan, Aynısı ve Yenisi gösterilerinin ardından Yepyenisi ile sahneye çıkıyor. Açılış komedyeninin de yer aldığı gösteri, argo ve küfür içeren mizah diliyle yetişkin izleyicilere sesleniyor.

  • Tarih: 18 Haziran

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Stand up

  • Süre: 90 dakika

Gayb

Gayb, hayatın anlamını ve kendi yolculuğunu arayan Remzi Asaf’ın hikayesini sahneye taşıyor. Sanat dünyasında var olma mücadelesi, karşılıksız aşklar, içsel çatışmalar ve geçmişin yükleri arasında sıkışan karakter, kendi benliğini yeniden kurmaya çalışıyor.

  • Tarih: 19-20 Haziran

  • Mekan: Bi'nevi Sahne (19 Haziran), Sardunya Alsancak (20 Haziran)

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ahmet Saim

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ve Serdar’ın bir kutlama gecesinin ardından kendilerini büyük bir karmaşanın içinde bulmasını anlatan Ölü'n Bizi Ayırana Dek, komedi türünde sahneleniyor. Salondaki cesetle başlayan hikaye, çiftin hem geçmişiyle hem de ilişkileriyle yüzleşmesine neden oluyor.

  • Tarih: 19-20 Haziran

  • Mekan: Bornova Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu (19 Haziran), Bostanlı Suat Taşer Salonu (20 Haziran)

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Doğu Demirkol

Doğu Demirkol, kendi yaşamından, gündelik hayattan ve Türkiye’ye özgü absürtlüklerden beslenen tek kişilik stand-up gösterisiyle İzmir’de izleyiciyle buluşuyor. Komedi sahnesinin sevilen isimlerinden Demirkol, sahnede kendine has anlatımıyla yer alıyor.

  • Tarih: 19 Haziran

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Stand up

  • Yaş Sınırı: 8+

Güldür Güldür Show

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, turne kapsamında İzmir’de sahneye çıkıyor. Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir mizah anlayışıyla yaklaşan ekip, kahkaha dolu bir akşam sunuyor.

  • Tarih: 19 Haziran

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Yaş Sınırı: 8+

7 Kocalı Hürmüz Müzikali

Sadık Şendil’in unutulmaz eseri 7 Kocalı Hürmüz, Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. Anadolu Ateşi koreografisi, kalabalık oyuncu kadrosu ve kabare-müzikal yapısıyla dikkat çeken gösteri, Hürmüz’ün renkli hikayesini sahneye taşıyor.

  • Tarih: 20-21 Haziran

  • Mekan: Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Müzikal, Kabare

  • Oyuncular: Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir

  • Yaş Sınırı: 13+

16-21 Haziran: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

16-21 Haziran: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Doğu Demirkol

Doğu Demirkol, stand-up gösterisiyle Bursa’da izleyici karşısına çıkıyor. Gündelik hayattan, kendi yaşamından ve bu coğrafyaya özgü absürtlüklerden beslenen gösteri, komedi severlere keyifli bir akşam vadediyor.

  • Tarih: 18 Haziran

  • Mekan: Merinos AKKM Orhangazi Salonu

  • Tür: Stand up

  • Yaş Sınırı: 8+

Morkomedyen Stand Up

Morkomedyen Stand Up, astrolojiden kuantuma, kadın-erkek ilişkilerinden cinselliğe kadar birçok cesur başlığı mizahla ele alıyor. Tabuları kırmayı seven yetişkin izleyicilere seslenen gösteri, eğlenceli ve rahat bir stand-up deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 18 Haziran

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Komedi, Stand up

  • Süre: 210 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

İsmail Nuri - Stand Up

YouTube’da yayınladığı Hayatın Yüzde Doksan Beşi gösterisiyle tanınan İsmail Nuri, yeni stand-up gösterisiyle Bursa’da sahneye çıkıyor. Gülmeyi ve eğlenmeyi seven izleyiciler için hazırlanan gösteri, komedi dolu bir akşam sunuyor.

  • Tarih: 19 Haziran

  • Mekan: Studyou Cafe

  • Tür: Stand up

  • Yaş Sınırı: 18+

7 Kocalı Hürmüz Müzikali

Sadık Şendil’in kaleme aldığı 7 Kocalı Hürmüz, Bursa’da seyirciyle buluşuyor. Hürmüz’ün farklı mesleklerden 6 kocası varken yedinci kocasıyla evlenmesiyle gelişen olayları anlatan müzikal, güçlü oyuncu kadrosu ve mizahi diliyle sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 19 Haziran

  • Mekan: Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Müzikal, Kabare

  • Oyuncular: Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir

  • Yaş Sınırı: 13+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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