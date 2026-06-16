16-21 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Oyuncak Hikayesi 5

Woody, Buzz Lightyear ve arkadaşları bu kez oyun odasına gelen yeni bir rakiple mücadele ediyor. Bonnie’nin hayatına kurbağa şeklinde bir tablet girince eski oyuncaklar geri planda kalmaya başlıyor. Ekranların çocukların ilgisini kolayca üzerine çektiği bir dünyada oyuncaklar yeniden sevilmenin ve hatırlanmanın yolunu arıyor.

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Süre: 1 saat 42 dakika

Yönetmen: Andrew Stanton, McKenna Harris

Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack

Orijinal Adı: Toy Story 5

Robin Hood'un Ölümü

Robin Hood'un Ölümü, efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanıyor. Yıllarca adalet için savaşan Robin Hood, artık geçmişinin ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Eski günlerinin geçtiği ormana dönen Robin, hem anılarıyla hem de yarım kalmış hesaplarıyla karşı karşıya geliyor.

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera

Süre: 2 saat 2 dakika

Yönetmen: Michael Sarnoski

Senarist: Michael Sarnoski

Oyuncular: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård

Orijinal Adı: The Death Of Robin Hood

Normal

Normal, küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan Ulysses’in hikayesini konu alıyor. Evlilik sorunlarından ve görev sırasında yaşadığı travmalardan uzaklaşmak isteyen Ulysses, Normal kasabasındaki görevini sakin bir mola gibi görür. Ancak başarısız bir banka soygunu, kasabanın göründüğü kadar normal olmadığını ortaya çıkarır.

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Aksiyon, Dedektif, Gerilim, Komedi

Süre: 1 saat 30 dakika

Yönetmen: Ben Wheatley

Senarist: Derek Kolstad

Oyuncular: Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey

Cinhar

Cinhar, Anadolu’nun sislerle çevrili bir dağ köyünde yaşanan karanlık olayları merkezine alıyor. Narin ve Yusuf’un bebeklerini kaybetmesi, geçmişte yapılmış karanlık bir anlaşmanın yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Kardeşine destek olmak için köye gelen Çiçek ise farkında olmadan kadim laneti yeniden uyandırır.

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Korku

Süre: 1 saat 24 dakika

Yönetmen: Özgür Akbaş

Senarist: Özgür Akbaş

Oyuncular: Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir

Dakhul

Dakhul, kıskançlık yüzünden yapılan bir büyünün hedefi olan Aslı’nın yaşadıklarını anlatıyor. Komşusunun yaptığı büyünün ardından Aslı’nın hayatı giderek kontrolden çıkmaya başlar. Açıklanamayan olaylar ve talihsizliklerle karşı karşıya kalan Aslı, yaşadığı lanetten kurtulmak için bir büyücünün yardımına başvurur.

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Abbas Karatekin

Senarist: Abbas Karatekin

Oyuncular: Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Deliağaoğlu

Ick

Ick, fen bilgisi öğretmeni Hank’in hayatının beklenmedik şekilde değişmesini konu alıyor. Hank, ilk aşkıyla yeniden karşılaşırken öğrencilerinden birinin kendi kızı olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Kasabada ortaya çıkan uzaylı tehdidi ise Hank’in hayatını bambaşka bir noktaya taşır.