16-21 Haziran: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck’in klasikleşmiş eserinden uyarlanan Fareler ve İnsanlar, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan George ve Lennie’nin çarpıcı hikayesini sahneye taşıyor. Büyük Buhran döneminde geçen oyun; dostluk, yalnızlık, aidiyet ve hayallerin peşinden gitme çabasını etkileyici bir dille anlatıyor.
Tarih: 16 Haziran
Mekan: Ankara Yeni Sahne
Tür: Dram
Süre: 130 dakika
Yaş Sınırı: 14+
Bengi Apak - Büyülü Değil
Bengi Apak, Büyülü Değil adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Özel olmaya, büyülü anlara, gündelik hayatın tuhaf detaylarına ve modern hayatın küçük isyanlarına mizahi bir yerden bakan gösteri, izleyicilere keyifli bir akşam vadediyor.
Stefan Zweig’in unutulmaz eserinden uyarlanan Satranç, insan zihninde kopan psikolojik savaşı sahneye taşıyor. Naziler tarafından hücre hapsinde tutulan bir adamın hayatta kalmak için zihnine sığındığı satranç oyunu, zamanla kurtuluş olmaktan çıkıp bir takıntıya dönüşüyor.
Sen de Gitme Triyandafilis
Ayla Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan Sen de Gitme Triyandafilis, gidenlerin, kalanların ve bekleyenlerin hikayesini müzikli bir oyun diliyle anlatıyor. 1930’lardan yüzyılın son çeyreğine uzanan yapım, Hatay’ın ve gidemeyenlerin masalını sahneye taşıyor.
Gökhan Ünver Stand Up
Sosyal medyadan kültür çatışmalarına, evliliğin zorluklarından ebeveynliğe kadar birçok konuyu sahneye taşıyan Gökhan Ünver, tek kişilik gösterisiyle Ankara’da izleyiciyle buluşuyor.
Herkes Kocama Benziyor
Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in hikayesini anlatan Herkes Kocama Benziyor, karakterin öfkesi, geçmişi ve kırılma anları üzerinden güçlü bir anlatı kuruyor. Komedi, trajedi ve dramı bir araya getiren oyun, tek perde olarak sahneleniyor.
Jan Dark’ın Öteki Ölümü
Jan Dark’ın Öteki Ölümü, insanlık onurunu, ihaneti, özgürlük mücadelesini ve dini-siyasi sömürü düzenlerini kara komedi diliyle sahneye taşıyor. Jan Dark’ın yakılmadan önceki gece yaşadıkları üzerinden güçlü bir yüzleşme anlatılıyor.
Tarih: 20 Haziran
Mekan: Ankara Çankaya Sahne
Tür: Kara Komedi
Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen, Pelin Abay
Süre: 80 dakika
Yaş Sınırı: 15+
Olmak Ya Da Olmamak
Olmak Ya Da Olmamak, sevdiği işi kendi istediği biçimde yapmaya çalışan bir tiyatrocunun yaşadığı iç çatışmayı konu alıyor. Hayaller ve gerçekler arasında sıkışan karakter; pantomim, illüzyon, şiir ve müzikle sahnede kendi yolunu sorguluyor.
İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Daha önce farklı ödüllerle de dikkat çeken yapım, romanın güçlü atmosferini sahneye taşıyor.
Pir Sultan Abdal Müzikali
Pir Sultan Abdal Müzikali, Anadolu’nun direniş ozanı Pir Sultan Abdal’ın hikayesini türkü ve müzikle sahneye taşııyor. Ezilenin, dışlananın ve ötekinin sesi olarak anlatılan Pir Sultan Abdal’ın mücadelesi, güçlü yorumlar ve sahne performansıyla izleyiciyle buluşuyor.
Tarih: 21 Haziran
Mekan: Ankara Çayyolu Sahne
Tür: Müzikal
Oyuncular: Okan Kaya, Gülden Karaboğa, Jale Yavuz, Hava Çağlar, Bülent Kılıçaslan
Süre: 80 dakika
Yaş Sınırı: 12+
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