15 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Günümüzün en sevilen çiftlerinden biri olan Rihanna ve ASAP Rocky ikilisi Sevgililer Gününü Paris'te son derece romantik bir restaurantta baş başa geçirdi. Kameralara biribirinden mutlu pozlar veren çift resmen içimizi ısıttı.
2. Kameralara çoğunlukla birbirlerine olan zoraki bakışları ya da kulaklarına fısıldadıkları anlarla yansıyan ünlü çift Ben Affleck ve Jennifer Lopez'i mutlaka duymuşsunuzdur. Lopez'in filminin ardından düzenlenen gala yemeğine katılan ikili yine gergin halleriyle gündem oldular.
3. Zenginliğin kitabını yazan Blake Lively ömrü hayatımızda göremeyeceğimiz takıları maç izlemeye giderken taktı!
4. Dünyaca ünlü R&B şarkıcısı Usher, sahne performanslarıyla konuşulan yıldızlar arasında. Başarılı kariyerinin bir diziye konu olacağı konuşuluyor.
5. Eski halini mumla aradığımız Megan Fox'un geçirdiği estetik operasyonlara bir de doktor gözüyle bakalım. Ünlü oyuncu ne tür işlemler yaptırmış, tek tek anlattık.
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6. Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzı ve kombiniyle hepimizi ters köşe yapmıştı. Son olarak da Engin Akyürek'in kırmızılara büründüğü kombini gündem oldu.
7. Fantezi müziğin sevilen isimleri arasında elbette Hakan Altun yer alıyor. Şarkılarıyla aşk acılarımızdan depresyonumuza bize sürekli eşlik eden Hakan Altun, aslında tam bir aşk adamı! Yaşadığı aşklar ve ayrılıklar magazinde bir dönem epey konuşulan Altun, 51 yaşında aşktan ümidini henüz kesmemiş olduğunu söyledi.
8. Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, 14 Şubat'ta sevgilisiyle birlikte paylaşım yaptı. Ablası gibi voleybolcu olan İrem Güneş, basketbolcu İrem Savaş ile birlikteliğini paylaştığı hikayeyle duyurdu.
9. Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, uzun yıllar boyunca Beyaz Show ile milyonları güldürmeyi başarmıştı. Yeni bölümleri ha geldi ha gelecek diye beklediğimiz Beyaz Show'a dair geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Umut Ünver'in haberine göre, Beyazıt Öztürk şimdi ise oldukça anlamlı bir proje ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
10. Meghan Markle ve Prens Harry Sevgililer Günü'nde Kanada'da gaziler için düzenlenen "Invictus Oyunları”na katıldılar. Meghan Markle ve Prens Harry Sevgililer Günü'nde Kanada'da gaziler için düzenlenen "Invictus Oyunları”na katıldılar.
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11. Türkiye'nin en sevilen isimlerinden Tarkan, hala sahne şovlarıyla gençlere taş çıkartıyor. Yıllar önce ikonikleşen ve Kuzu Kuzu şarkısıyla bütünleşen dansını konserinde yeniden büyük bir enerjiyle gösteren Tarkan, kendine bir kez daha hayran bıraktı!
12. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine kendisine yer bulmaya çalışan Tuğba Ekinci yine ön plana çıkan isimlerden oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde herkesten farklı türde bir paylaşımda bulunan Tuğba Ekinci, eczacıya sorduğu "kondom" sorusuyla tepki çekti.
13. Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe gibi kulüplerde top koşturan Alman asıllı futbolcu Mesut Özil futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından antrenman görüntülerini yayınlayan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamadı.
14. Hatırlarsanız Serdar Ortaç, geçtiğimiz gece canlı yayınında alkolün etkisiyle Tarkan'a hakaretler etmişti. Ünlü sanatçıdan dün gece yaşananlar ile ilgili ilk açıklama geldi.
15. Daha önce meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, bir süre önce önce sosyal medya hesabından beyninde tümör olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise gözyaşlarını tutamayarak saçlarının döküldüğü anları paylaştı.
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16. Hazal Kaya ve Ali Atay hiç şüphesiz en sevilen çiftler arasında. Geçtiğimiz günlerde kızları Süreyya'nın yüzünü ilk gösteren çift, yine beğeni yağmuruna tutuldu. Son olarak NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Ali Atay, eşi Hazal Kaya'ya olan aşkını bir güzel anlattı.
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