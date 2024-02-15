Fenerbahçeli Eski Futbolcu Mesut Özil Son Haliyle Görenleri Şaşkına Çevirdi
Fenerbahçeli Eski Futbolcu Mesut Özil Son Haliyle Görenleri Şaşkına Çevirdi
Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe gibi kulüplerde top koşturan Alman asıllı futbolcu Mesut Özil futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından antrenman görüntülerini yayınlayan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamadı. Mesut Özil'in son haline ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Futbolu Başakşehir'de bırakan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, emeklilik kararının ardından kendisini spora verdi.
Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan Mesut Özil, Türkiye'deki kariyerinde istediklerini başaramadı.
Yoğun antrenman programıyla kas kütlesini artıran Mesut Özil'i görenler tanıyamadı.
Ağırlık çalışması yapan ve omuzları hiç olmadığı kadar genişleyen emekli futbolcunun son hali sosyal medyanın dilindeydi.
Mesut Özil'in antrenman videosuna gelen yorumlar şöyleydi👇
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