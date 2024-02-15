Ali Koç Beklenen Açıklamayı Yaptı: Fenehbahçe- Galatasaray Süper Kupa Finali Ne Zaman Oynanacak?
Ali Koç Beklenen Açıklamayı Yaptı: Fenehbahçe- Galatasaray Süper Kupa Finali Ne Zaman Oynanacak?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Halk Tv'de canlı yayın konuğu oldu. Arabistan'da oynanması planlanan, ardından Atatürk krizinin patlak vermesiyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hakkında konuştu. Koç beklenen maçın ne zaman oynanacağını açıkladı!
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finali spor gündemine büyük bir damga vurdu.
Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu’nda 30 Aralık günü oynanması planlanan maçta birçok kriz çıktı.
Suudi yetkililerin, futbolculara üzerlerindeki Atatürk tişörtü ile ısınmaya çıkmasına izin vermemesi ortalığı ayağa kaldırdı.
Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin anısına hazırlanan pankartların açılması bir de üzerine milli marşımız olan İstiklal Marşı'nın okutulmaması skandal üstüne skandal yarattı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında yapılan 3 saatlik toplantıdan da "Atatürk yoksa Türkiye de yok" kararı çıktı ve takımlar ülkemize geri döndü.
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O günden bu yana sadece Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları tüm sporseverler "Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?" sorununa yanıt arıyordu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Halk Tv ekranlarında yayınlanan Yeni Bir Sabah programının konuğu oldu. Koç, Süper Kupa finalinin 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra nisan ayı içerisinde oynanacağını açıkladı.
"Bize ilk önce 28 Şubat dendi sonra o tarihten vazgeçildi. Seçimlerden sonra oynanacak. Nisan ayı içerisinde oynanacağı kesin." ifadelerini kullandı.
"Takvim iki takım için de çok sıkışık. Avrupa'da iki takımın nereye gideceği de önemli. Bir an önce planlama bekliyoruz. "
"Çünkü bizler de kendi planımızı yapacağız. TFF bir türlü bu tarihi belirleyemedi ama Nisan ayında olduğunu belirtebilirim."
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"Biz bıktık. Buna bizim neden olduğumuzu gösterdiler. Orada bakanlar da vardı. Cımbızla bizi çıkıp çıkardılar. Yeni aldığım bilgiler de beni çok endişelendirdi."
"Burada en az suçlu Suudiler. Biz burada neler oluyor diye bakarken adamlar en başından beri sınırlarını koymuşlar."
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