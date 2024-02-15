Ali Koç Beklenen Açıklamayı Yaptı: Fenehbahçe- Galatasaray Süper Kupa Finali Ne Zaman Oynanacak?

'TFF de Ankara'ya rapor edereken bizi işaret etmiş. Biz bu işin dibine ineceğiz. Devletimizden bir kez daha rica ediyorum. Bu konu araştırılsın. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor ortaya çıkarılsın. Bu bizim üstümüze kalacak bir mesele değil. Neymiş biz son dakika sözleşmeye uymamışız. Bizim sözleşmemiz iki tarafla da yok. TFF ile Suudi Arabistan ile olan sözleşmeden bizim hiç haberimiz yok.'