Barda Ufak Bir Sürtüşme Yaşadığı Adamı Yumruğuyla Yere Seren Muay Thai Sporcusu

Amerikalı profesyonel Muay Thai sporcusu Joseph Francis Schilling, bir barda ufak bir sürtüşme yaşadığı adamı yumruğuyla yere serdi.
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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir adamın barda eğlendiği ve yanından geçen Joe Shilling'e bir şey söylediği görülüyor.
Yanından geçerken bir şey söyleyen adama dönen Joe Shilling ise yumruğuyla o adamı yere seriyor.
İşte o anlar: 👇
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Herkes alkol alıyor orada, bazıları eline koluna ve diline hakim olamayabilir, sen sporcu adamsın gül geç amk adamı iki seksen yere uzatmak nedir! Yok illa b... Devamını Gör
Aslan gibi adamsın yaptığın hoş değil
kontrolsüz güç, güç değildir. çok götçe bir hareket olmuş.