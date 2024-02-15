Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un Kovboy Tarzından Sonra Engin Akyürek'in Kırmızılar İçindeki Kombini Ters Köşe Yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Kovboy Tarzından Sonra Engin Akyürek'in Kırmızılar İçindeki Kombini Ters Köşe Yaptı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
15.02.2024 - 16:00

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzı ve kombiniyle hepimizi ters köşe yapmıştı. Son olarak da Engin Akyürek'in kırmızılara büründüğü kombini gündem oldu. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/MugeVeGulsen/stat...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kıvanç Tatlıtuğ dediğimizde akan sular duruyor ve hayranlıkta zirveye ulaşıyoruz.

Kıvanç Tatlıtuğ dediğimizde akan sular duruyor ve hayranlıkta zirveye ulaşıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Burak Yamantürk ile mutfağa girdiği pozlar içimizi bi' hoş etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Burak Yamantürk ile mutfağa girdiği pozlar içimizi bi' hoş etmişti.

Kovboydan hallice tarzı ise hepimize ters köşe yapmıştı.

Kovboydan hallice tarzı ise hepimize ters köşe yapmıştı.

Sizlerle de paylaşmıştık.👇

Bir ters köşe de Engin Akyürek'ten geldi...

Bir ters köşe de Engin Akyürek'ten geldi...

Yer aldığı her projede yeteceğini konuşturan Engin Akyürek, "2. Sayfa"nın paylaştığı videoda kırmızılar içinde kombiniyle gündem oldu.

Yer aldığı her projede yeteceğini konuşturan Engin Akyürek, "2. Sayfa"nın paylaştığı videoda kırmızılar içinde kombiniyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Katıldığı etkinlikte kırmızılar içinde gördüğümüz Akyürek'in son halini şöyle bırakalım.👇

Siz kırmızılı kombin hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz kırmızılı kombin hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?