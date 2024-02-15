Kıvanç Tatlıtuğ'un Kovboy Tarzından Sonra Engin Akyürek'in Kırmızılar İçindeki Kombini Ters Köşe Yaptı
Kıvanç Tatlıtuğ'un Kovboy Tarzından Sonra Engin Akyürek'in Kırmızılar İçindeki Kombini Ters Köşe Yaptı
Kaynak: https://twitter.com/MugeVeGulsen/stat...
Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzı ve kombiniyle hepimizi ters köşe yapmıştı. Son olarak da Engin Akyürek'in kırmızılara büründüğü kombini gündem oldu. Detaylar...👇
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Kıvanç Tatlıtuğ dediğimizde akan sular duruyor ve hayranlıkta zirveye ulaşıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Burak Yamantürk ile mutfağa girdiği pozlar içimizi bi' hoş etmişti.
Kovboydan hallice tarzı ise hepimize ters köşe yapmıştı.
Bir ters köşe de Engin Akyürek'ten geldi...
Yer aldığı her projede yeteceğini konuşturan Engin Akyürek, "2. Sayfa"nın paylaştığı videoda kırmızılar içinde kombiniyle gündem oldu.
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Katıldığı etkinlikte kırmızılar içinde gördüğümüz Akyürek'in son halini şöyle bırakalım.👇
Siz kırmızılı kombin hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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