Bekarlığı Sultanlıktan Hükümdarlığa Vardıran Hakan Altun Aşktan Ümidini Kesmediğini Söyledi

Fantezi müziğin sevilen isimleri arasında elbette Hakan Altun yer alıyor. Şarkılarıyla aşk acılarımızdan depresyonumuza bize sürekli eşlik eden Hakan Altun, aslında tam bir aşk adamı! Yaşadığı aşklar ve ayrılıklar magazinde bir dönem epey konuşulan Altun, 51 yaşında aşktan ümidini henüz kesmemiş olduğunu söyledi.