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Bekarlığı Sultanlıktan Hükümdarlığa Vardıran Hakan Altun Aşktan Ümidini Kesmediğini Söyledi

Bekarlığı Sultanlıktan Hükümdarlığa Vardıran Hakan Altun Aşktan Ümidini Kesmediğini Söyledi

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.02.2024 - 14:45

Fantezi müziğin sevilen isimleri arasında elbette Hakan Altun yer alıyor. Şarkılarıyla aşk acılarımızdan depresyonumuza bize sürekli eşlik eden Hakan Altun, aslında tam bir aşk adamı! Yaşadığı aşklar ve ayrılıklar magazinde bir dönem epey konuşulan Altun, 51 yaşında aşktan ümidini henüz kesmemiş olduğunu söyledi.

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1998 yılında müzik sektörüne adım atmasıyla birlikte kariyerindeki basamakları bir bir çıkmaya başlayan Hakan Altun, yıllardır şarkılarıyla bize eşlik ediyor.

1998 yılında müzik sektörüne adım atmasıyla birlikte kariyerindeki basamakları bir bir çıkmaya başlayan Hakan Altun, yıllardır şarkılarıyla bize eşlik ediyor.

Hani Bekleyecektin, Ağlamak Yok Yüreğim, Telefonun başında gibi şarkılarıyla duvarla uzun bakışmalar yaşamamıza sebep oluyor biliyorsunuz ki.

Kariyer basamaklarını her ne kadar hızlı çıkmış olursa olsun, aşk adamı diyeceğimiz Hakan Altun'un sevdadan yana yüzü bir türlü gülmedi.

Kariyer basamaklarını her ne kadar hızlı çıkmış olursa olsun, aşk adamı diyeceğimiz Hakan Altun'un sevdadan yana yüzü bir türlü gülmedi.

Hakan Altun'un bildiğimiz ilk ilişkisi Seray Sever'le olmuştu. Ardından ise Ebru Gündeş'le birlikte duymuştuk Altun'un adını. Bu iki ilişkisinin ardında da beklenmedik iddialar var elbette. Birinde ihanet, diğerinde sınavlara tabii tutulma gibi olaylar o dönem magazinde epey konuşulmuştu.

Sonra birden Hakan Altun'un yıllar sonra yeni bir aşka yelken açtığını duymuştuk ki, yine evlilik hayalleri olan bir ilişkinin sona erdiğini beraberinde öğrenmiştik.

Sonra birden Hakan Altun'un yıllar sonra yeni bir aşka yelken açtığını duymuştuk ki, yine evlilik hayalleri olan bir ilişkinin sona erdiğini beraberinde öğrenmiştik.

2020 yılında Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı magazinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Kimsenin beklemediği bu ilişkinin sonunun evlilik olduğu iddia ediliyordu. Fakat çok da uzun sürmeyen ilişki sona ermişti.

Hakan Altun'un geçmiş ilişkilerine ufak da olsa bir göz attık çünkü geçtiğimiz gün verdiği konserde "Telefonun Başında"yı söyleyen Hakan Altun, 14 Şubat için aşk dolu bir konuşmayı da eksik etmedi.

Hakan Altun'un geçmiş ilişkilerine ufak da olsa bir göz attık çünkü geçtiğimiz gün verdiği konserde "Telefonun Başında"yı söyleyen Hakan Altun, 14 Şubat için aşk dolu bir konuşmayı da eksik etmedi.

Bekarlığı artık sultanlıktan hükümdarlığa evrilmiş olan Hakan Altun, şarkı aralarında dinleyicileri ile sohbet ederken kendisi için bol bol aşk diledi.

'Cumhuriyetin 100. yılında aşk diledim. Artık Cumhuriyetin 101. yılında yine aşk diliyorum. Sevdalılar gününüz kutlu olsun. Bu hayatta tartışın, asla kavga etmeyin. '

"40 defa söyleyince olurmuş ama ben bu şarkıyı bin kere söyledim. Aşk için hâlâ umudum var."

"40 defa söyleyince olurmuş ama ben bu şarkıyı bin kere söyledim. Aşk için hâlâ umudum var."

Aştan ümidini kesmediğinin de altını böylece çizmiş oldu...

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Kendisini dinlemeye gelen çiftleri görünce "Yaşım 52 oldu hala bekarım. Darısı başıma." diyen Hakan Altun'un iyi dilekleri yüzlerde gülümseme bıraktı.

Kendisini dinlemeye gelen çiftleri görünce "Yaşım 52 oldu hala bekarım. Darısı başıma." diyen Hakan Altun'un iyi dilekleri yüzlerde gülümseme bıraktı.

'Sevdalısı olan herkese nice sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Benim yaşım 52 oldu, hâlâ bekarım. Darısı başıma. Sevginin ve aşkın kıymetini bilin.'

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