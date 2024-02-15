Bekarlığı Sultanlıktan Hükümdarlığa Vardıran Hakan Altun Aşktan Ümidini Kesmediğini Söyledi
Bekarlığı Sultanlıktan Hükümdarlığa Vardıran Hakan Altun Aşktan Ümidini Kesmediğini Söyledi
Fantezi müziğin sevilen isimleri arasında elbette Hakan Altun yer alıyor. Şarkılarıyla aşk acılarımızdan depresyonumuza bize sürekli eşlik eden Hakan Altun, aslında tam bir aşk adamı! Yaşadığı aşklar ve ayrılıklar magazinde bir dönem epey konuşulan Altun, 51 yaşında aşktan ümidini henüz kesmemiş olduğunu söyledi.
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1998 yılında müzik sektörüne adım atmasıyla birlikte kariyerindeki basamakları bir bir çıkmaya başlayan Hakan Altun, yıllardır şarkılarıyla bize eşlik ediyor.
Kariyer basamaklarını her ne kadar hızlı çıkmış olursa olsun, aşk adamı diyeceğimiz Hakan Altun'un sevdadan yana yüzü bir türlü gülmedi.
Sonra birden Hakan Altun'un yıllar sonra yeni bir aşka yelken açtığını duymuştuk ki, yine evlilik hayalleri olan bir ilişkinin sona erdiğini beraberinde öğrenmiştik.
Hakan Altun'un geçmiş ilişkilerine ufak da olsa bir göz attık çünkü geçtiğimiz gün verdiği konserde "Telefonun Başında"yı söyleyen Hakan Altun, 14 Şubat için aşk dolu bir konuşmayı da eksik etmedi.
"40 defa söyleyince olurmuş ama ben bu şarkıyı bin kere söyledim. Aşk için hâlâ umudum var."
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Kendisini dinlemeye gelen çiftleri görünce "Yaşım 52 oldu hala bekarım. Darısı başıma." diyen Hakan Altun'un iyi dilekleri yüzlerde gülümseme bıraktı.
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