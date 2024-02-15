Kıpır Kıpır Enerjisiyle Konserde Kuzu Kuzu Dansı Yapan Tarkan'ın 51 Yaşında Olduğunu Söylemek Bin Şahit İster
Kıpır Kıpır Enerjisiyle Konserde Kuzu Kuzu Dansı Yapan Tarkan'ın 51 Yaşında Olduğunu Söylemek Bin Şahit İster
Türkiye'nin en sevilen isimlerinden Tarkan, hala sahne şovlarıyla gençlere taş çıkartıyor. Yıllar önce ikonikleşen ve Kuzu Kuzu şarkısıyla bütünleşen dansını konserinde yeniden büyük bir enerjiyle gösteren Tarkan, kendine bir kez daha hayran bıraktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müzik denince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri de Tarkan tabii ki. Kendisine boşuna Megastar denmiyor.
Konser ücretlerinden reklam anlaşmalarına pek çok konuyla gündeme geldiğini elbette biliyoruz.
Öte yandan kendisinin kızı Liya ile olan pozlarını görmeye de bayılıyoruz!
Daha geçtiğimiz gün "Kar aşkı" diyerek ailece verdikleri pozu yayınlamıştı. Liya yine babasının üstünde yatıyor. 😂
Aile yaşantısı ve sosyal medya paylaşımları bir yana dursun, konserleri hız kesmeden devam eden Tarkan'ın sahne şovlarını hepimiz biliyoruzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
51 yaşındaki şarkıcı yine ve yeniden ortalığı yangın yerine çevirdi. Aradan hiç zaman geçmemişçesine yaptığı Kuzu Kuzu dansı yine hayran bıraktı!
Bu halini görenler "51 yaşında olduğunu söylemeye bin şahit gerek" dedi.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda