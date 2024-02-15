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Kıpır Kıpır Enerjisiyle Konserde Kuzu Kuzu Dansı Yapan Tarkan'ın 51 Yaşında Olduğunu Söylemek Bin Şahit İster

Kıpır Kıpır Enerjisiyle Konserde Kuzu Kuzu Dansı Yapan Tarkan'ın 51 Yaşında Olduğunu Söylemek Bin Şahit İster

Tarkan
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.02.2024 - 13:08

Türkiye'nin en sevilen isimlerinden Tarkan, hala sahne şovlarıyla gençlere taş çıkartıyor. Yıllar önce ikonikleşen ve Kuzu Kuzu şarkısıyla bütünleşen dansını konserinde yeniden büyük bir enerjiyle gösteren Tarkan, kendine bir kez daha hayran bıraktı!

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Müzik denince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri de Tarkan tabii ki. Kendisine boşuna Megastar denmiyor.

Müzik denince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri de Tarkan tabii ki. Kendisine boşuna Megastar denmiyor.

Ünlü şarkıcı yalnız pop dünyasının değil, magazinin de gözde isimlerinden bir tanesi. Ne yapsa, ne etse yakından takip ediliyor tabii ki. Özellikle pandeminin sona ermesi ve Türkiye'ye geri dönmesi ile daha da ilgi çekmeye başladı yaptıkları.

Konser ücretlerinden reklam anlaşmalarına pek çok konuyla gündeme geldiğini elbette biliyoruz.

Konser ücretlerinden reklam anlaşmalarına pek çok konuyla gündeme geldiğini elbette biliyoruz.

Kaşesi en yüksek isimlerden bir tanesi Tarkan. Anlaşma yaptığı firmalardan aldığı ücretler çoğunlukla kaç sıfırlı olduğunu sayamayacağımız şekilde oluyor...

Öte yandan kendisinin kızı Liya ile olan pozlarını görmeye de bayılıyoruz!

Öte yandan kendisinin kızı Liya ile olan pozlarını görmeye de bayılıyoruz!

Instagram'da 6,3 milyon takipçiye sahip olan Tarkan, kızı Liya ile evcilik oynadığı anlarda yaptığı paylaşımlarla içimizi ısıtıyor. Mükemmel bir baba olduğu 3 kilometre öteden gözüküyor yani!

Daha geçtiğimiz gün "Kar aşkı" diyerek ailece verdikleri pozu yayınlamıştı. Liya yine babasının üstünde yatıyor. 😂

Daha geçtiğimiz gün "Kar aşkı" diyerek ailece verdikleri pozu yayınlamıştı. Liya yine babasının üstünde yatıyor. 😂

Eşi Pınar Tevetoğlu ise fotoğrafı çekme görevini üstlenmiş.

Aile yaşantısı ve sosyal medya paylaşımları bir yana dursun, konserleri hız kesmeden devam eden Tarkan'ın sahne şovlarını hepimiz biliyoruzdur.

Aile yaşantısı ve sosyal medya paylaşımları bir yana dursun, konserleri hız kesmeden devam eden Tarkan'ın sahne şovlarını hepimiz biliyoruzdur.

Hatırlarsınız Tarkan'ın yılbaşı konseri için alacağı ücretin 1 milyon TL olduğu söylenmişti. Hatta gündemde uzun bir süre tartışılmıştı. Tarkan'ın konser şovlarını görenler ise bu parayı hak ettiği yorumlarında bulunmuştu.

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51 yaşındaki şarkıcı yine ve yeniden ortalığı yangın yerine çevirdi. Aradan hiç zaman geçmemişçesine yaptığı Kuzu Kuzu dansı yine hayran bıraktı!

51 yaşındaki şarkıcı yine ve yeniden ortalığı yangın yerine çevirdi. Aradan hiç zaman geçmemişçesine yaptığı Kuzu Kuzu dansı yine hayran bıraktı!

Kıpır kıpır enerjisiyle konserine gelenlere yine müthiş bir şov yapan Tarkan'ın, 2001 yılında yayınladığı ve dansı ikonik hale gelen Kuzu Kuzu şarkısını seslendirmesi herkesi çok etkiledi.

Bu halini görenler "51 yaşında olduğunu söylemeye bin şahit gerek" dedi.

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