Ünlü İsimlerin Güzellik Açıklamalarını Tiye Alan İsim 'Gelin Evim' Programının Sunucusu Aslı Hünel Oldu!
Ünlü İsimlerin Güzellik Açıklamalarını Tiye Alan İsim 'Gelin Evim' Programının Sunucusu Aslı Hünel Oldu!
Son dönemde yaptırdıkları estetik işlemlerle epey gündem olan Seda Sayan, Hilal Altınbilek ve Özge Ulusoy'un güzellik sırları çok konuşuldu.
Aslı Hünel bu açıklamaları tiye alanlardan biri oldu. Gelin bu ünlü üç ismin güzellik sırlarına ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Son zamanlarda en çok değişimiyle konuşulan isimlerden biri de Seda Sayan oldu. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gençlere taş çıkartan bir görüntüye sahip olan Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı:
Bu yaşına rağmen hala çok genç görünmesinin sebebinin 'iyi uyku' olduğunu ifade etti.
Bir diğer estetik işlemleriyle sosyal medyada çok konuşulan ünlülerden biri de Özge Ulusoy oldu. Doğal bir güzelliğe sahipken kendisini çok değiştirdiği düşünülüyor.
Ancak Özge Ulusoy da güzelliğini 'bol su' içmeye borçlu olduğunu söylüyor.
Son olarak ekranların sevilen yüzü başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, hem güzelliğiyle hem de fit görüntüsüyle beğenilen isimler arasında.
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Estetik işlemlerle kendine yatırım yapan isimlerden Hilal Altınbilek, güzelliğini genetiğinin iyi olmasına borçlu olduğunu açıkladı.
Ünlü üç ismin bu açıklamalarını tiye alan isimlerden biri ise Gelin Evim programının sunucusu Aslı Hünel oldu.
Sosyal medyadan gelen diğer yorumlar:
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