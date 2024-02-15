Ünlü İsimlerin Güzellik Açıklamalarını Tiye Alan İsim 'Gelin Evim' Programının Sunucusu Aslı Hünel Oldu!

Son dönemde yaptırdıkları estetik işlemlerle epey gündem olan Seda Sayan, Hilal Altınbilek ve Özge Ulusoy'un güzellik sırları çok konuşuldu.

Aslı Hünel bu açıklamaları tiye alanlardan biri oldu. Gelin bu ünlü üç ismin güzellik sırlarına ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇