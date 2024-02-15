15 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
15 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 15 Şubat Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Süper Lig'de yeni naklen yayın ihalesi süreci devam ederken, beIN Sports ve Saran Medya arasındaki yarış tüm hızıyla devam ediyor. Saran Medya patronu Sadettin Saran, yayın ihalesi için yaptıkları son teklifi açıkladı.
Sözcü TV’de yayınlanan Sokağın Sözü programının yorumcuları gazeteci İsmail Saymaz ile hukukçu Ersan Şen arasında gerginlik yaşandı. İsmail Saymaz’ın çok uzun konuştuğunu “ Saat Konuşulur mu Lan!” Sözleriyle dile getiren Şen’e, İsmail Saymaz’dan da sert tepki geldi.
Hatırlarsanız Dominik'e polis baskınına neden olan yarışmacı Seda Aktuğlu Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan olayıydı. Survivor'un yeni fragmanında Acun Ilıcalı ile Hakan Hatipoğlu arasında geçen diyalog 'İkinci Seda Vukuatı mı' dedirtti.
Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yeni programı Aşk Adası'nın ilk fragmanı yayınlanmıştı. Müstehcen görüntülerle dikkat çeken programa RTÜK inceleme başlattı.
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en yakışıklı oyuncularından Hilmi Cem, yeni sezona katılarak herkesi heyecanlandırmıştı. Pırıl Atasev ile bir süredir ilişkisi bulunan Hilmi Cem'in, yarışma sırasında Yağmur'la göz göze gelmemek için kafasını bile kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.
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Gerginliğin asla dinmediği Survivor All Star 2024'ün son bölümüne Aysu damga vurdu. Hilmi Cem'le oyuna çıkan Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı el hareketi izleyicilerden tepki gördü.
Aynı yapım şirketinin dizisi olan Sakla Beni ve Yalı Çapkını'nda karakterler birbirine konuk oldu. Sakla Beni'ye konuk olarak giden İfakat ve Asuman karakterlerinin Seyran hakkında söyledikleri gündem oldu.
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Survivor All Star 2024'te olaylar durmak bilmezken, son bölümdeki eleme gecesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Eleme adaylarından Sahra rakipleriyle düelloya çıkmaya hazırlanırken, ani bir kararla yarışmadan çekilme kararı aldı. Sahra'nın açıklamadan sonra yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.
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İnci Taneleri'nde kızını bir türlü bulamayan Azem, oğlunun nefretine rağmen karşısına çıkmaya karar verdi. Heyecanın doruklara ulaştığı bölüme sosyal medyadan yorum yağdı!
Hadise'nin kürklü ve sigaralı son paylaşımı sosyal medyada gündeme geldi. Ünlü şarkıcının korsesinden fırlayan göğsü dillere fena düştü, doğallıktan uzak görünümü çok eleştirildi.
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