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Sakla Beni'ye Konuk Olan Yalı Çapkını İfakat'ın Seyran'ı Çekiştirmesi Tepki Topladı

Sakla Beni'ye Konuk Olan Yalı Çapkını İfakat'ın Seyran'ı Çekiştirmesi Tepki Topladı

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 00:20

Aynı yapım şirketinin dizisi olan Sakla Beni ve Yalı Çapkını'nda karakterler birbirine konuk oldu. Sakla Beni'ye konuk olarak giden İfakat ve Asuman karakterlerinin Seyran hakkında söyledikleri gündem oldu.

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İkisi de OGM Pictures yapımı olan Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizilerinde sık sık karşı dizideki karakterlerin isimleri geçerken, son bölümde beklenmedik bir şey oldu.

İkisi de OGM Pictures yapımı olan Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizilerinde sık sık karşı dizideki karakterlerin isimleri geçerken, son bölümde beklenmedik bir şey oldu.

Yalı Çapkını'ndan İfakat ve Asuman'ın konuk olduğu Sakla Beni'deki o anlar sosyal medyada gündem olurken, karakterler arasındaki konuşma dikkatlerden kaçmadı.

Yalı Çapkını'ndan İfakat ve Asuman'ın konuk olduğu Sakla Beni'deki o anlar sosyal medyada gündem olurken, karakterler arasındaki konuşma dikkatlerden kaçmadı.

İfakat'in sahne boyunda Seyran'ı çekiştirdiği sahne Yalı Çapkını izleyicilerinin dikkatini çekerken, o anlara haliyle yorum geldi.

İfakat'in sahne boyunda Seyran'ı çekiştirdiği sahne Yalı Çapkını izleyicilerinin dikkatini çekerken, o anlara haliyle yorum geldi.

İşte o anlar:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
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