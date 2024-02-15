Sakla Beni'ye Konuk Olan Yalı Çapkını İfakat'ın Seyran'ı Çekiştirmesi Tepki Topladı
Sakla Beni'ye Konuk Olan Yalı Çapkını İfakat'ın Seyran'ı Çekiştirmesi Tepki Topladı
Aynı yapım şirketinin dizisi olan Sakla Beni ve Yalı Çapkını'nda karakterler birbirine konuk oldu. Sakla Beni'ye konuk olarak giden İfakat ve Asuman karakterlerinin Seyran hakkında söyledikleri gündem oldu.
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İkisi de OGM Pictures yapımı olan Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizilerinde sık sık karşı dizideki karakterlerin isimleri geçerken, son bölümde beklenmedik bir şey oldu.
Yalı Çapkını'ndan İfakat ve Asuman'ın konuk olduğu Sakla Beni'deki o anlar sosyal medyada gündem olurken, karakterler arasındaki konuşma dikkatlerden kaçmadı.
İfakat'in sahne boyunda Seyran'ı çekiştirdiği sahne Yalı Çapkını izleyicilerinin dikkatini çekerken, o anlara haliyle yorum geldi.
İşte o anlar:
Gelen yorumlar da burada:
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