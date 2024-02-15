Kimi Kast Etti? Survivor'dan Çekilen Sahra Işık'tan İntikam Dolu Paylaşım

Survivor All Star 2024'te olaylar durmak bilmezken, son bölümdeki eleme gecesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Eleme adaylarından Sahra rakipleriyle düelloya çıkmaya hazırlanırken, ani bir kararla yarışmadan çekilme kararı aldı. Sahra'nın açıklamadan sonra yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.