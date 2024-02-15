Kimi Kast Etti? Survivor'dan Çekilen Sahra Işık'tan İntikam Dolu Paylaşım
Kimi Kast Etti? Survivor'dan Çekilen Sahra Işık'tan İntikam Dolu Paylaşım
Survivor All Star 2024'te olaylar durmak bilmezken, son bölümdeki eleme gecesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Eleme adaylarından Sahra rakipleriyle düelloya çıkmaya hazırlanırken, ani bir kararla yarışmadan çekilme kararı aldı. Sahra'nın açıklamadan sonra yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.
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Survivor All Star'ın son bölümünde şaşırtan bir eleme gecesi yaşandı.
Son konseyde Aleyna'nın dahil olduğu eleme potasında yarışmacılar Pınar, Aysu, Aleyna ve Sahra elenmemek için düelloya çıkacak isimler olurken, beklenmedik bir şey oldu.
Düello parkurunda buluşan yarışmacılar arasında Sahra'nın yer almaması dikkat çekerken, sunucu Murat Ceylan yarışmacılara açıklama yaptı.
“Sahra maalesef Survivor All Star’a veda etti. Sahra, bırakmak istediğini bizlerle paylaştı.” diyerek Sahra'nın yarışa kendi rızasıyla veda ettiğini açıklayan Ceylan hem yarışmacıları hem izleyicileri şaşırttı.
Sahra'nın yarışmadan neden çekildiği net bir şekilde açıklanmazken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
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Çünkü eleme gecesinin aynı günü sosyal medyada eski yarışmacılardan Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris'e bazı itiraflarda bulunduğu iddia edilmişti.
İddialara göre Seda Aktuğlu yarışmadan elenince Sahra'nın eşine adada konuşulanları anlatmış ve karı-kocanın canını epey sıkmıştı:
Sizce Sahra bu iddialara mı gönderme yaptı? Yorumlarda buluşalım...
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