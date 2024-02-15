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Azem'in Sonunda Oğlunun Karşısına Çıktığı İnci Taneleri'nin Son Bölümüne Gelen Yorumlar

Azem'in Sonunda Oğlunun Karşısına Çıktığı İnci Taneleri'nin Son Bölümüne Gelen Yorumlar

Yılmaz Erdoğan
themyscira - Misafir Editör
15.02.2024 - 23:59

İnci Taneleri'nde kızını bir türlü bulamayan Azem, oğlunun nefretine rağmen karşısına çıkmaya karar verdi. Heyecanın doruklara ulaştığı bölüme sosyal medyadan yorum yağdı!

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Azem'in derdi çocuklarını bulmak olsa da etrafında dönen hayata ayak uydurmaya çalışıyor.

Azem'in derdi çocuklarını bulmak olsa da etrafında dönen hayata ayak uydurmaya çalışıyor.

Dilber ve Piraye arasında kalan Azem, bölümün sonunda net bir kararla oğlu Cihan'ın karşısına çıkacağını söyledi.

Dilber ve Piraye arasında kalan Azem, bölümün sonunda net bir kararla oğlu Cihan'ın karşısına çıkacağını söyledi.

Ve söylediğini yaptı da!

Ve söylediğini yaptı da!

Ancak ne yazık ki daha konuşamadan bölüm bitti. Heyecanı yüksek bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.

Ancak ne yazık ki daha konuşamadan bölüm bitti. Heyecanı yüksek bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.

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Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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