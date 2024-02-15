İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın Yayına Katılan Adama Eşiyle İlgili Yatak Yorgan Sözleri Uyarılmasına Neden Oldu
İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın Yayına Katılan Adama Eşiyle İlgili Yatak Yorgan Sözleri Uyarılmasına Neden Oldu
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Muhabbet Kapısı programında yayına telefonla bağlanan bir konuğun sorusunu yanıtladı. Adamın sözlerine onun ısrarla tekrarladığı sözle cevap veren Karataş, programın sunucusu tarafından durduruldu.
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Prof. Dr. Mustafa Karataş uzun yıllardır TV programı yapıyor. Verdiği bilgilerin yanı sıra canlı yayına telefonla bağlanan insanların sorularını da yanıtlıyor.
Kanal 7 ekranlarında yaptığı Muhabbet Kapısı programıyla da yine çok izleniyor.
Programın son bölümünde de bir izleyici eşiyle yaşadığı sorunu anlatmak üzere yayına bağlandı.
"Hocam ben 30 yıllık evliyim evde huzur yok hani idare idare ik tane oğlum var eve gidiyorum eşimin suratı asık oluyor. Hani bende de var bende yok değil kendi hatalarım da çok. Yatağı yorganı ayırdık affedersin. Eee bana dedi ki ben seni sevmiyorum dedi. O zaman dedim sevmiyorsan bundan sonra sen benim bacım gibisin dedim yatak yorgan ayrı senelerdir ayrı yatıyoruz" diyen seyirciye, Karataş beklenmeyen bir cevap verdi.
"Sen şimdi boşanmak mı istiyorsun?" diyen Karataş'a seyirci "İmam nikahımız var mı yok mu onu soracağım, ya resmi resmi nikahımız var şu anda ama yatak yorgan ayrı" diyerek cevap verdi.
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Seyircinin yatak yorganın ayrı olmasını sık sık tekrarlaması üzerine Karataş "Yatak yorgan fazla demek ki" diye cevap verdi. Bunun üzerine de Nursel Tozkoparan "Hocam" diyerek müdahale etti.
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