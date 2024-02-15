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Survivor'da Hilmi Cem'in Yağmur'la Göz Göze Gelmeme Çabası Hanımcılığına Övgüler Yağdırdı!

Survivor'da Hilmi Cem'in Yağmur'la Göz Göze Gelmeme Çabası Hanımcılığına Övgüler Yağdırdı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
15.02.2024 - 23:45

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en yakışıklı oyuncularından Hilmi Cem, yeni sezona katılarak herkesi heyecanlandırmıştı. Pırıl Atasev ile bir süredir ilişkisi bulunan Hilmi Cem'in, yarışma sırasında Yağmur'la göz göze gelmemek için kafasını bile kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Eski Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, yarışmacılıktan sonra kariyerini oyuncu olarak sürdürme kararı vermişti.

Eski Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, yarışmacılıktan sonra kariyerini oyuncu olarak sürdürme kararı vermişti.

Her haliyle çok beğenilen Hilmi Cem, Survivor 2024 için aranan kan deniyordu ve arkadaşı Murat Ceylan'ın bir telefonuyla yarışmacılar arasına katıldı.

Her haliyle çok beğenilen Hilmi Cem, Survivor 2024 için aranan kan deniyordu ve arkadaşı Murat Ceylan'ın bir telefonuyla yarışmacılar arasına katıldı.

Pırıl Atasev ile ilişkisi bilinen Hilmi Cem, bu kez yarışmadaki performansı ile değil; hanımcılığıyla gündeme geldi.

Pırıl Atasev ile ilişkisi bilinen Hilmi Cem, bu kez yarışmadaki performansı ile değil; hanımcılığıyla gündeme geldi.

Yağmur ile Anlat Bakalım oynadığı sırada kafasını bile kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

Yağmur ile Anlat Bakalım oynadığı sırada kafasını bile kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

Durumu fark edenler yorum yapmaktan kaçınmadı elbette.

Durumu fark edenler yorum yapmaktan kaçınmadı elbette.
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Hanımcılık bir şekilde kazanıyor işte!

Hanımcılık bir şekilde kazanıyor işte!
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