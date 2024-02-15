Survivor'da Hilmi Cem'in Yağmur'la Göz Göze Gelmeme Çabası Hanımcılığına Övgüler Yağdırdı!

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en yakışıklı oyuncularından Hilmi Cem, yeni sezona katılarak herkesi heyecanlandırmıştı. Pırıl Atasev ile bir süredir ilişkisi bulunan Hilmi Cem'in, yarışma sırasında Yağmur'la göz göze gelmemek için kafasını bile kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.