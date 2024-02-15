Survivor'da Hilmi Cem'in Yağmur'la Göz Göze Gelmeme Çabası Hanımcılığına Övgüler Yağdırdı!
Survivor'da Hilmi Cem'in Yağmur'la Göz Göze Gelmeme Çabası Hanımcılığına Övgüler Yağdırdı!
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Eski Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, yarışmacılıktan sonra kariyerini oyuncu olarak sürdürme kararı vermişti.
Her haliyle çok beğenilen Hilmi Cem, Survivor 2024 için aranan kan deniyordu ve arkadaşı Murat Ceylan'ın bir telefonuyla yarışmacılar arasına katıldı.
Pırıl Atasev ile ilişkisi bilinen Hilmi Cem, bu kez yarışmadaki performansı ile değil; hanımcılığıyla gündeme geldi.
Yağmur ile Anlat Bakalım oynadığı sırada kafasını bile kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.
Durumu fark edenler yorum yapmaktan kaçınmadı elbette.
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Hanımcılık bir şekilde kazanıyor işte!
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