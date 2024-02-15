Birkaç Müzisyenin Bir Araya Gelerek Çektiği Video Beyin Yaktı: "Şarkıyı Hangisi Söylüyor?

Müzik, hemen hemen her bireyin kendisini ifade etmenin, rahatlamanın, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmanın ve iç huzuru bulmanın en etkili ve kolay yolu. Her ne kadar müzik tarzları ve türleri kişiden kişiye değişse de, müziğin rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi tartışılmaz bir gerçek.