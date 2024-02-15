Birkaç Müzisyenin Bir Araya Gelerek Çektiği Video Beyin Yaktı: "Şarkıyı Hangisi Söylüyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C19mVR3t2s5/
Müzik, hemen hemen her bireyin kendisini ifade etmenin, rahatlamanın, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmanın ve iç huzuru bulmanın en etkili ve kolay yolu. Her ne kadar müzik tarzları ve türleri kişiden kişiye değişse de, müziğin rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi tartışılmaz bir gerçek.
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Birkaç müzisyen bir araya gelerek oldukça eğlenceli bir videoya imza attı.
Müzisyenlerden biri şarkıyı seslendirirken diğerleri sadece ağızlarını kıpırdattı ve takipçilerinden şarkıyı kimin söylediğini tahmin etmelerini istediler.
İşte o video;
Peki sizce şarkıyı kaç numara söylüyor?
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