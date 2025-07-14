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14 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

14 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 19:36

Türkiye gündemi her daim hareketli. Son dakika gelişmelerinin üst üste yaşandığı bugünlerde, gündemi yakından takip etmek zorlayıcı olabiliyor. Fakat siyaset, spor, magazin, televizyon dünyasını yakından takip etmediğiniz zaman da herkesin konuştuğu olaylardan bi'haber kalabiliyorsunuz.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri derledik.

İşte gözden kaçırılmaması gereken, 14 Temmuz'da yaşanan en önemli olaylar.

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CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Tutuklandı

CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Tutuklandı

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

ABD Büyükelçiliği Duyurdu: Vize Başvurusunda Yeni Bir Şart Getirildi!

ABD Büyükelçiliği Duyurdu: Vize Başvurusunda Yeni Bir Şart Getirildi!

ABD, vize başvurularında yeni bir karar aldı. ABD Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada duyurulan karara göre, bundan sonra başvuruda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarının 'herkese açık' hale getirilmesi gerekiyor. Halihazırda başvuranların sosyal medya hesaplarını isteyen Amerika, bu değişikliği 'ulusal güvenlik kararı' diyerek duyurdu.

Okul Servisleri ve Toplu Taşımada Yeni Dönem

Okul Servisleri ve Toplu Taşımada Yeni Dönem

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında bugün itibarıyla yeni dönemin başladığını duyurdu. Yeni düzenleme ile artık araçlarda kamera, acil durum butonu ve takip cihazı bulunması zorunlu olacak. Sistemler 112 Acil Çağrı Merkezi’yle entegre şekilde çalışacak.

İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tüm detaylar:

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. 

Özer, ihaleye fesat karıştırma dosyası kapsamında hala tutuklu bulunuyor.

Yeni Sıcaklık Rekoru mu Geliyor? Son Günlerde En Yüksek Sıcaklığın Ölçüldüğü Yerler Belli Oldu

Yeni Sıcaklık Rekoru mu Geliyor? Son Günlerde En Yüksek Sıcaklığın Ölçüldüğü Yerler Belli Oldu

Sıcak hava dalgasının ülkemizde etkili olmaya başlamasıyla sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar serinlemek için türlü yollara başvururken yeni bir sıcaklık rekorunun kırılıp kırılmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir Sarıcakaya'da termometreler 49.5 dereceyi göstermiş ve böylece rekor kırılmıştı.

Meteorolojinin verilerinde, son günlerin en yüksek sıcaklığının hangi ilimizde ve ilçemizde ölçüldüğü bilgisi yer aldı.

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6 Kişi Gözaltında: 22 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın Cesedi Yol Kenarında Valizde Bulundu!

6 Kişi Gözaltında: 22 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın Cesedi Yol Kenarında Valizde Bulundu!

İstanbul Eyüpsultan’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi valizin içerisinde bulundu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen sevgilisi eski polis C.K. (38) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, 'Kardeşimi kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Ben Küçükçekmece'deki eve kardeşimin yanına gittiğimde yüzü gözü mosmordu' dedi.

Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan Cezaevine Girdi

Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan Cezaevine Girdi

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili 7 yıldır adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan, eski Bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Vatan, bugün cezaevine girdi.

Türkiye Plajlarına Yıldız Yağdı: Emma Corrin, Bodrum'da, Prenses Diana'nın Yeğenleri Fethiye'de!

Türkiye Plajlarına Yıldız Yağdı: Emma Corrin, Bodrum'da, Prenses Diana'nın Yeğenleri Fethiye'de!

Dünyaca ünlü isimler tatil için her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’yi tercih etti! Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ‘The Crown’da canlandırdığı Galler Prensesi Diana rolüyle adını duyuran Emma Corrin ve sevgilisi Bodrum Türkbükü’nde tatilin tadını çıkarıyor. Diana’nın yeğenleri Amelia ve Eliza Spencer ise Fethiye’de ailece keyif yapıyor. Tatil cenneti Türkiye, bu yaz da hem yerli hem yabancı ünlülerin uğrak noktası oldu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Uzak Şehir Geri Dönüyor! 2. Sezon İçin Çekim Tarihi Netleşti

Uzak Şehir Geri Dönüyor! 2. Sezon İçin Çekim Tarihi Netleşti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezonun en popüler işiydi. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi reyting rekorları kırmıştı. Alya ve Cihan karakterinin birbirlerine olan aşkını heyecanla takip etmiştik. Dizi şimdilerde sezon arasında. Oyuncular tatilin tadını çıkarıyor. Ancak çekimlerin başlamasına çok az kaldı. Gelin detaylara geçelim!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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