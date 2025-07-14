Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Özer’in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında halen tutuklu bulunuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Adliyesi'nin 1 numaralı salonunda görülüyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, ve çok sayıda partili katıldı.

Ahmet Özer ile arasında para transferi olması sebebiyle dinlenen tanık Erdoğan Boz, '2022 yılındaydı, o dönem Ahmet Özer’in kitabı yayınlanmak üzereydi. Ben de yayıncılık faaliyetleri yürüttüğüm için oradaydım. Tesadüfen karşılaştık, tarihten konuştuk. Ona hediye olarak bir kitap vermek istedim, kabul etmedi. Bu yüzden daha sonra parayı bana banka üzerinden attı' dedi.