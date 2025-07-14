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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2025 - 14:03 Son Güncelleme: 14.07.2025 - 14:43

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. 

Özer, ihaleye fesat karıştırma dosyası kapsamında hala tutuklu bulunuyor.

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Ahmet Özer tahliye edildi ancak cezaevinden çıkamayacak!

Ahmet Özer tahliye edildi ancak cezaevinden çıkamayacak!

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Özer’in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında halen tutuklu bulunuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Adliyesi'nin 1 numaralı salonunda görülüyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, ve çok sayıda partili katıldı.

Ahmet Özer ile arasında para transferi olması sebebiyle dinlenen tanık Erdoğan Boz, '2022 yılındaydı, o dönem Ahmet Özer’in kitabı yayınlanmak üzereydi. Ben de yayıncılık faaliyetleri yürüttüğüm için oradaydım. Tesadüfen karşılaştık, tarihten konuştuk. Ona hediye olarak bir kitap vermek istedim, kabul etmedi. Bu yüzden daha sonra parayı bana banka üzerinden attı' dedi.

İsmail Saymaz'ın karar hakkındaki açıklaması:

Feti Yıldız, Ahmet Özer hakkında açıklama yapmıştı.

Feti Yıldız, Ahmet Özer hakkında açıklama yapmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkler ve Kürtlerin tarihsel birlikteliğini anlatırken tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in Meclis’teki bir komisyon toplantısında yaptığı konuşmaya atıfta bulunması dikkati çekmişti. 

Feti Yıldız şu açıklamayı yapmıştı: 

Prof. Dr. Ahmet Özer Mecliste kurulan Komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900  yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş….

Osmanlı Türk Devleti’nin egemenlik alanında 60’tan fazla devlet vardı. fiilen 45 devlete hükmetti. Bu 45 devletin 27’si Asya, 13’ü Avrupa, 5’i de Afrika Kıtasındaydı. Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır.

1 ) Malazgirt: Alparslan-Mervaniler 2. ) Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris‘i Bitlis’i 3 ) Cizira-Botan: II. Mahmut /Abdulmecit -Bedirhan Bey 4) Erzincan : İkinci Abdülhamit-Hamidiye Alayları 5) Erzurum : Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi. 6)Erbil/Hewler: Özal-Barzani, Talabani Kürtlerle Türklerin tarihte ilk beraberliği Malazgirt‘te gerçekleşmiştir. Bizans imparatoru Romen Diyojen’e karşı savaşa tutuşmadan önce Selçuklu Sultanı Alpaslan Gazi ünlü  Veziri büyük devlet adamı Nizamülmülk’ü Silvan ilçesinde yaşayan Mervani Kürt Beyi Nizamettin’e göndermiş ve yardım almıştır. Şimdi kardeşlik zamanı

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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