onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Okul Servisleri ve Toplu Taşımada Yeni Dönem: Kamera ve Acil Durum Butonu Geliyor

Okul Servisleri ve Toplu Taşımada Yeni Dönem: Kamera ve Acil Durum Butonu Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2025 - 11:27 Son Güncelleme: 14.07.2025 - 11:42

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında bugün itibarıyla yeni dönemin başladığını duyurdu. Yeni düzenleme ile artık araçlarda kamera, acil durum butonu ve takip cihazı bulunması zorunlu olacak. Sistemler 112 Acil Çağrı Merkezi’yle entegre şekilde çalışacak.

İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tüm detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Topluma taşıma ile okul servislerinde güvenlik ve tedbiri artırmayı hedefleyen yeni düzenleme bugün devreye girdi.

Topluma taşıma ile okul servislerinde güvenlik ve tedbiri artırmayı hedefleyen yeni düzenleme bugün devreye girdi.

Buna göre tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu oluyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak şekilde çalışacak cihazların montajını yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcılar da Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.

Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın