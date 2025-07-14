Okul Servisleri ve Toplu Taşımada Yeni Dönem: Kamera ve Acil Durum Butonu Geliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında bugün itibarıyla yeni dönemin başladığını duyurdu. Yeni düzenleme ile artık araçlarda kamera, acil durum butonu ve takip cihazı bulunması zorunlu olacak. Sistemler 112 Acil Çağrı Merkezi’yle entegre şekilde çalışacak.
İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tüm detaylar:
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Topluma taşıma ile okul servislerinde güvenlik ve tedbiri artırmayı hedefleyen yeni düzenleme bugün devreye girdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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