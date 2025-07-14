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CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Tutuklandı

CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2025 - 08:36

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

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CHP'li belediye başkanlarından Özgür Kabadayı da tutuklandı!

CHP'li belediye başkanlarından Özgür Kabadayı da tutuklandı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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