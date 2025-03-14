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14 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

14 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 20:25

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Eski Sarıyer Belediye Başkanı tutuklandı.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Genç tutuklandı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi belli oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. TFF'den yapılan açıklama şöyle: ''Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.'

İstanbul'da yalancı bahar: Mart kapıdan baktıracak!

İstanbul'da yalancı bahar: Mart kapıdan baktıracak!

Mart ayıyla birlikte hava sıcaklıkları beklenmedik bir şekilde yükseldi. Bahar havası şaşırtsa da güneşli günler herkese iyi geldi. Ancak kısa sürdü. Kar geri geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gelecek hafta çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Şinasi Yurtsever'in Cenaze Töreni 15 Mart'ta.

Şinasi Yurtsever'in Cenaze Töreni 15 Mart'ta.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakterini canlandırarak ilk sinema tecrübesini yaşayan Yurtsever, sonrasında Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek adlı sinema filmlerinde rol alarak tanınırlık elde etmişti. 

Başarılı oyuncu henüz 51 yaşındayken mide kanserine ve zatürreye yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Yurtsever'in 15 Mart günü gerçekleşecek anma ve cenaze törenlerine ait yer ve saat bilgisi paylaşıldı.

Sansar Salvo sahne ismiyle tanınan Ekincan Arslan, tahliye edildi.

Sansar Salvo sahne ismiyle tanınan Ekincan Arslan, tahliye edildi.

Klibinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ünlü rapçi  Sansar Salvo, tahliye edildi. Tahliye haberini Ebo ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver duyurdu.

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Fatih Portakal'ın ana habere çıkmaması merak konusu oldu.

Fatih Portakal'ın ana habere çıkmaması merak konusu oldu.

Açıklamalarıyla gündem olan ve kendi has tarzıyla dikkat çeken Fatih Portakal, iki gündür Sözcü Ana Haber Bülteni’nde yer almıyor. 13 Mart ve 14 Mart tarihli ana haber yayınının sunumunu Can Coşkun gerçekleştirdi. Coşkun, Fatih Portakal’ın iki gün boyunca ana haberde olmayacağını ifade ederken Sözcü TV izleyicileri “Fatih Portakal nerede?” diye sordu. Gazeteci Portakal’ın sessizliği ise dikkat çekti.

Mahsun Kırmızgül'ün acı günü: Üvey annesini kaybettiğini duyurdu.

Mahsun Kırmızgül'ün acı günü: Üvey annesini kaybettiğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, son aylarda üst üste gelen acı haberlerle sarsılıyor. Aralık 2024’te annesi Faike Arık’ı kaybeden Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar Günü’nde annesini duygusal sözlerle anmıştı. 

Henüz bu acıyı tam olarak sindirememişken, yakın dostu Serşat Erbilgin’in ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. “Son dört ay, hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu” diyerek hislerini paylaşan Kırmızıgül, çok geçmeden bir kayıp haberi daha aldı.

Üvey annesi Zühre Bazencir’in vefatıyla büyük bir yas yaşayan sanatçı, “İçim yanıyor” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Google’ın trafik sorunu bağımsız medyayı tehdit ediyor.

Google’ın trafik sorunu bağımsız medyayı tehdit ediyor.

Bağımsız medya için önemli bir etken olan Google, yaşattığı erişim kesintisiyle haber sayfaları için olumsuz bir sürecin kapısını aralamıştı. 2024 yılının Eylül ayından itibaren zaman aralıklarıyla Google’ın bağımsız haber sitelerine yer vermemesiyle birlikte trafiklerinde düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde de ülkemizde bu durumdan olumsuz etkilenen Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Tehdit altında olan bağımsız haber siteleri için Medyascope sitesinden protesto paylaşımı geldi.

Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti. Sürpriz isim listeye giriş yaptı.

Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti. Sürpriz isim listeye giriş yaptı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayında dünya çapında milyarderler listesini yayınlayacak. Türk milyarderlerin listesinin de arasında bulunduğu listelerin yayınlanmasına günler kala Forbes'in 'Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesindeki' Türk milyarderler sıralamasındaki değişiklikler dikkat çekti. Nisan 2024'te yayınlanan listeden 12 Mart 2025 tarihine kadar değişen sıralama ise Forbes Türkiye tarafından hazırlandı.

Flash TV ve Pozitifbank'a el koyuldu.

Flash TV ve Pozitifbank'a el koyuldu.

Flash TV, Pozitif Bank sahibi Erkan Kork hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiası ile gözaltı kararı verildi... Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix'in aralarında bulunduğu şirkete el konuldu. 59 kişiye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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