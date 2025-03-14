Google’da Yaşanan Trafik Sorununa Bağımsız Haber Sitesinden Protesto Paylaşımı
Google’da Yaşanan Trafik Sorununa Bağımsız Haber Sitesinden Protesto Paylaşımı
Bağımsız medya için önemli bir etken olan Google, yaşattığı erişim kesintisiyle haber sayfaları için olumsuz bir sürecin kapısını aralamıştı. 2024 yılının Eylül ayından itibaren zaman aralıklarıyla Google’ın bağımsız haber sitelerine yer vermemesiyle birlikte trafiklerinde düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde de ülkemizde bu durumdan olumsuz etkilenen Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Tehdit altında olan bağımsız haber siteleri için Medyascope sitesinden protesto paylaşımı geldi.
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Google’ın yaşanan trafik düşüşleriyle ilgili açıklamaları, “Sorunu anlamaya çalışıyoruz” şeklinde olmuştu.
Google ile iletişim kurulmaya çalışıldığı, toplantılar istendiği ancak çözüm odaklı bir sonuca ulaşılamadığına da değinilmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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