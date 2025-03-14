Google’da Yaşanan Trafik Sorununa Bağımsız Haber Sitesinden Protesto Paylaşımı

Bağımsız medya için önemli bir etken olan Google, yaşattığı erişim kesintisiyle haber sayfaları için olumsuz bir sürecin kapısını aralamıştı. 2024 yılının Eylül ayından itibaren zaman aralıklarıyla Google’ın bağımsız haber sitelerine yer vermemesiyle birlikte trafiklerinde düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde de ülkemizde bu durumdan olumsuz etkilenen Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Tehdit altında olan bağımsız haber siteleri için Medyascope sitesinden protesto paylaşımı geldi.