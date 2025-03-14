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Google’da Yaşanan Trafik Sorununa Bağımsız Haber Sitesinden Protesto Paylaşımı

Google’da Yaşanan Trafik Sorununa Bağımsız Haber Sitesinden Protesto Paylaşımı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.03.2025 - 08:52

Bağımsız medya için önemli bir etken olan Google, yaşattığı erişim kesintisiyle haber sayfaları için olumsuz bir sürecin kapısını aralamıştı. 2024 yılının Eylül ayından itibaren zaman aralıklarıyla Google’ın bağımsız haber sitelerine yer vermemesiyle birlikte trafiklerinde düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde de ülkemizde bu durumdan olumsuz etkilenen Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Tehdit altında olan bağımsız haber siteleri için Medyascope sitesinden protesto paylaşımı geldi.

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Google’ın yaşanan trafik düşüşleriyle ilgili açıklamaları, “Sorunu anlamaya çalışıyoruz” şeklinde olmuştu.

Google’ın yaşanan trafik düşüşleriyle ilgili açıklamaları, “Sorunu anlamaya çalışıyoruz” şeklinde olmuştu.

Medyascope sayfası da paylaşımında, “Google bağımsız haber sitelerini dışlıyor. Bu sebeple de Google’dan gelen trafiklerin %98’i kesildi.” sözlerine yer vermişti.

Google ile iletişim kurulmaya çalışıldığı, toplantılar istendiği ancak çözüm odaklı bir sonuca ulaşılamadığına da değinilmişti.

Google ile iletişim kurulmaya çalışıldığı, toplantılar istendiği ancak çözüm odaklı bir sonuca ulaşılamadığına da değinilmişti.

Türkiye’de bağımsız medyanın Google sebebiyle yok olma tehlikesi yaşamasına bir protestoydu tüm bu sözler.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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