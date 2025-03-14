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Eski Sarıyer Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Genç Tutuklandı

Eski Sarıyer Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Genç Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 19:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Genç tutuklandı.

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Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” iddiasıyla Şişli ve Sarıyer belediyelerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 11 Mart’ta 34 kişi gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Genç, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şükrü Genç, DHKP/C’ye maddi destek sağladığı iddialarını reddetti.

Şükrü Genç, DHKP/C’ye maddi destek sağladığı iddialarını reddetti.

Şükrü Genç, 30 sayfalık ifade verdi. Suçlamaları reddeden Genç, ifadesinde şunları dedi:

Terör örgütüne maddi destek sağlamadım. Eski ismi Armutlu yeni ismi Baltalimanı olan mahallede örgüt adına yapıldığı devlet kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın olduğu ve bu bina hakkında yıkım kararı bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine İBB ve o dönem başkanlığını yürütmüş olduğum Sarıyer Belediyesi ve emniyet güçleriyle birlikte örgüt adına inşa edilen binanın yıkımı için kurumlar arasında bir tarih belirlendi. Ve emniyet güçleri belirtilen yer ve tarihte gerekli tedbirleri aldılar.

Yıkımın yapılacağı gün İBB araçları arızalı olduğu gerekçesiyle yıkıma katılmayıp herhangi bir araç göndermedi. Başkanı olduğum Sarıyer İlçe Belediyesine ait araçlarla birlikte emniyet güçlerinin refakatinde belirtilen mahalledeki örgüte ait binanın yıkımı gerçekleştirildi. Benim ikamet adresim de yıkımı yapılan binanın yakınındadır. Belediye Başkanı olmamın sebebiyle halk ile hep iç içe oldu.

Yıkımdan sonra tarihini tam olarak hatırlamadığım bir gün esnaf ziyareti yapmış olduğum esnada bir esnaf yanıma gelerek, yıktırdığımız bir bina ile ilgili bahse konu örgüt tarafından şahsımı kastederek, ‘Sizin adınız örgütün ölüm listesine alınmış. Kendinize dikkat edin' dedi. Ben de bu bilgiyi o dönemki Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ilettim. Aramızda yapmış olduğumuz bir sohbette de İlçe Emniyet Müdürü bana örgüt tarafından evimin gözetlendiğini bu sebeple ikametim çevresinde tedbir alacaklarını söyledi. Bu olaylardan sonra İstanbul Valiliği tarafından şahsıma koruma polisi görevlendirildi.'

Şükrü Genç 2009 yerel seçimlerinden 31 Mart 2024 seçimlerine kadar CHP’nin Sarıyer Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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