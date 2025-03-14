Eski Sarıyer Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Genç Tutuklandı
Eski Sarıyer Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Genç Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Genç tutuklandı.
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Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı.
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Şükrü Genç, DHKP/C’ye maddi destek sağladığı iddialarını reddetti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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