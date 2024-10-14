14 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz gün İtalya'da evlenen Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, hamile olduğu için düğüne katılamayan abla Zümre Aktaş'a büyük bir jest yaptı!
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2. Tüm Türkiye'ye "amin" dedirten TikTok fenomeni Gizem Yıldız, yeni estetik macerasında estetik kurbanı oldu! Yanlış işlem sonucu yüzü yanan fenomen, takipçilerine dert yandı.
3. Bir süredir siroz hastalığıyla mücadele eden Ufuk Özkan, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu. Daha önce de nafaka meselesiyle gündeme gelen Özkan, nafakasının 114 bin TL'ye yükseldiğini duyurup, isyan bayrağını çeki.
4. Dilan Polat, cezaevi günlerinden önce evde verdiği kutlamada özel konsere gelen Sefo'yu özledi. Sefo'nun şarkılarından birini açıp, "Sefo nerelerdesin ya" çağrısında bulunan Dilan Polat, umduğunu bulamadı! 😂
5. Attığı her adım ve yaptığı her dobra açıklamayla gündeme oturan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Konuşanlar'a konuk oldu. Sevgilisiyle arasındaki toksik ötesi ilişkiyi anlatan "bad boy" havalarındaki seyirciyi ağzı beş karış açık izleyen Berrak Tüzünataç, seyirciye fena kuruldu! 😂
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6. Geçtiğimiz akşam 90’lar gecesi için dinleyicisinin karşısına çıkan Yonca Evcimik'in sahne kombini kısa sürede gündem oldu. Kıyafeti yüzünden hedef olan ünlü şarkıcının eleştirilmesine "Kadına şiddete hayır" tarafından bakan Çağla Şıkel'den destek geldi.
7. tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre; boşanmasının üzerinden 20 gün geçtikten sonra aşk yaşamaya başladığı Rüştü Onur Atilla ile ilişkisi biten şarkıcı Nez'den ayrılık sonrası ilk kez açıklama geldi.
8. Son dönemlerde kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un "Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar" açıklaması sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü türkücünün 'evlatlıktan reddedilen' kızı Özlem'se TikTok'tan yayın açarak farklı iddialar ortaya attı.
9. Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk olan Sinan Akçıl'ın "Kadınlar erkek gibi, erkekler kadın gibi giyiniyor" sözleri yine tartışma yarattı.
10. Sihirli Annem dizisiyle hafızalarımıza kazınan Damla Ersubaşı son dönemde magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da epey ilgi çeken ünlü oyuncu abartılı filtreden nasibi alan pozunu paylaştı. Ersubaşı'nın bir kullanıcının yorumuna tepkisiyse "Dobralığın dibi" dedirtti.
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11. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bıçak altına yatarak burun ameliyatı oldu. Bastık'tan hastane odası paylaşımı hiç gecikmeden geldi.
12. Yalı Çapkını dizisinde alevlenen aşklarıyla gündemden bir türlü düşmeyen ünlü çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yeni aşk pozları geldi. Çift birlikte tenis oynadıkları anlardan kareleri ayrı ayrı paylaştı.
13. Bu akşam gerçekleşen ''Gelin Takımı'' filminin galasına katılan Murat Boz, basın mensuplarıyla sohbet etti. Bir süredir bir ilişkisi olmayan ünlü isme Akif Yaman, kalbine giden yolun ne olduğunu sordu. Boz, esprili bir yanıtın ardından doğru cevabı vermeyi tercih etti.
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