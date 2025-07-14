12-13-14 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bestemsu Özdemir'den İlan-ı Aşk!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise'den Dansını Eleştirenlere Yanıt!
Can Yaman DJ Sevgilisi Sara Bluma'yla Tatil İçin Türkiye'yi Seçti!
Zehra Çilingiroğlu Yeni Arabasıyla Olay Oldu!
Danla Bilic Yaz Depresyonuna Girdiğini Açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Çocukları Aziz 5 Aylık Oldu!
Nihal Candan'ın Annesi Umut Candan Damadına Attığı WhatsApp Mesajlarını Paylaşıp Sitem Etti!
"Kenan Abi Bir İkon"
12 Milyon Dolandırıldı!
Nişanıydı, Kınasıydı, Düğünüydü Derken Düğün Merasimi Bir Türlü Bitmeyen Kadir Ezildi Dillere Fena Düştü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın