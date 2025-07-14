onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
12-13-14 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

12-13-14 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.07.2025 - 00:15

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bestemsu Özdemir'den İlan-ı Aşk!

Bestemsu Özdemir'den İlan-ı Aşk!

Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra gönlünü eski basketbolcu Ersin Görkem'e kaptıran güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini cümle aleme duyurdu.

Detaylar için:

Hadise'den Dansını Eleştirenlere Yanıt!

Hadise'den Dansını Eleştirenlere Yanıt!

Ünlü şarkıcı Hadise son konserinde sandalye dansıyla gündem oldu. Sosyal medyada dansı hakkında eleştiri yapanlara Seda Sayan videosuyla yanıt verdi.

Detaylar için:

Can Yaman DJ Sevgilisi Sara Bluma'yla Tatil İçin Türkiye'yi Seçti!

Can Yaman DJ Sevgilisi Sara Bluma'yla Tatil İçin Türkiye'yi Seçti!

Erkenci Kuş dizisiyle ünlendikten sonra İtalya'ya taşınan ve orada kariyerine devam eden ünlü oyuncu Can Yaman DJ sevgilisi Sara Bluma'yla tatil için Türkiye'ye geldi. Sevgilisini sırtında taşıdığı görüntüler gündem oldu.

Detaylar için:

Zehra Çilingiroğlu Yeni Arabasıyla Olay Oldu!

Zehra Çilingiroğlu Yeni Arabasıyla Olay Oldu!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun biricik kızları Zehra Çilingiroğlu 15 milyon TL'lik aracıyla çok konuşuldu.

Detaylar için:

Danla Bilic Yaz Depresyonuna Girdiğini Açıkladı!

Danla Bilic Yaz Depresyonuna Girdiğini Açıkladı!

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınırlık elde eden ünlü fenomen Danla Bilic “Hiçbir şey yapmak istemiyorum, nefret ediyorum” sözleriyle yaz depresyonuna girdiğini söyledi.

Detaylar için:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Çocukları Aziz 5 Aylık Oldu!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Çocukları Aziz 5 Aylık Oldu!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından eşi ve oğlunun bir karesini paylaştı.

Detaylar için:

Nihal Candan'ın Annesi Umut Candan Damadına Attığı WhatsApp Mesajlarını Paylaşıp Sitem Etti!

Nihal Candan'ın Annesi Umut Candan Damadına Attığı WhatsApp Mesajlarını Paylaşıp Sitem Etti!

Anoreksiya hastalığı nedeniye 23 kiloya düştükten sonra hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ölümü sonra annesi Umut Candan'dan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu kez de damadı Faruk Çiçek hakkında konuştu.

Detaylar için:

"Kenan Abi Bir İkon"

"Kenan Abi Bir İkon"

Manhunt International 2025 yarışmasında dünya altıncısı olan Özkan Görmez, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilmesi hakkında konuştu.

Detaylar için:

12 Milyon Dolandırıldı!

12 Milyon Dolandırıldı!

Ozan Doğulu dolandırıcıların hedefi oldu. Sahte reklama inanarak dolandırılan ünlü aranjör 12 milyon lira değerinde maddi kayıp yaşadı.

Detaylar için:

Nişanıydı, Kınasıydı, Düğünüydü Derken Düğün Merasimi Bir Türlü Bitmeyen Kadir Ezildi Dillere Fena Düştü!

Nişanıydı, Kınasıydı, Düğünüydü Derken Düğün Merasimi Bir Türlü Bitmeyen Kadir Ezildi Dillere Fena Düştü!

Temizliğiyle ünlenen ve sosyal medyanın hatrı sayılır bir kitle elde eden Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile sonunda evlendi. Kına gecesinde duygusal anlar yaşadığı anlar ise X'te gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın