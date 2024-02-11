11 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Dördüncü çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için aylardır bekleyen ve bunu dillere destan bir organizasyona çeviren Tayyar ve Özlem Öz'ün çok konuşulan cinsiyet partisi çalıntı çıktı!
2. Hande Erçel'in güzeller güzeli ablası Gamze Erçel, sosyal medyada modaya yön vermeye devam ediyor! Influencer Erçel'in kombininde sadece ayakkabılarının fiyatı bile dudakları uçuklatmaya yetti.
3. İnci Taneleri dizisinin yapımcılığını üstlenen Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) aynı zamanda Çok Güzel Hareketler programının da yapımcısı bildiğiniz gibi. Güldürü programının sevilen oyuncularının İnci Taneleri'nde pavyon dansçısı olarak rol aldığını biliyor muydunuz? Peki bu isimler kimler?
4. Türkçe rap müziğin yıldızı parlayan isimlerinden olan Emirhan Çakal veya daha iyi tanıdığımız haliyle sadece Çakal'ın son klibi "Doyamadım" için harcanan ufak çaplı serveti arkadaşı Ebo açıkladı.
5. İngiliz komedyen Ricky Gervais'in gençlik yıllarında bir pop yıldızı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan video ve fotoğrafları gören hayranları ise gözlerine inanamadı.
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6. Ünlü şarkıcı Deniz Seki de, Kanal D'nin ses getiren dizisi "inci Taneleri" tartışmasına dahil oldu. Seki, sanatçı arkadaşı Yılmaz Erdoğan'ı kolladı. Övgüler yağdırdığı sözleri magazinin gündemine yerleşti.
7. Daha önce pandemi döneminde yaptığı astral seyahatte 12'li masa toplantısına şahit olduğunu iddia eden Güney, bir süre önce Kenan Işık hakkında enteresan açıklamalarda bulunmuştu. Bu kez de Emel Özuğur'un programına konuk olan Güney, 6 Şubat depreminden buzulların ardındaki insan dışı yaşama kadar pek çok konuya değindi.
8. Serenay Sarıkaya rol aldığı her yapımda oyunculuğu kadar şarkıcılığını da ön plana çıkarmaya başladı. Son olarak Aile dizisinde fırtınılar estiren güzel oyuncunun müzik dünyasına adım atacağı iddiaları vardı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Serenay Sarıkaya 12 şarkılık bir albüm çıkarıyor!
9. Ünlü model Şevval Şahin, hem kişisel yaşamı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Aşk hayatıyla ilgili haberlerle de sıklıkla adından söz ettiren Şevval Şahin, Oya Çınar ile yaptığı röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İlişkilerde cinsellik konusundaki görüşleriyle de gündeme gelen model, konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
10. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Medcezir dizisinin oyuncularından Mine Tugay'ın yaptığı açıklama dizi severleri 10 yıl geriye götürdü. Mine Tugay'ın canlandırdığı 'Ender' karakterinin ani ölümü ve güzel oyuncunun diziden ayrılışı hâlâ akıllarda. Tugay, 'Medcezir zamanlarına dönmek ister miydiniz?' sorularına açık yüreklilik ve samimiyetle yanıt verdi.
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11. Kaosların kraliçesi İrem Derici'den geçtiğimiz saatlerde tüm müzik sektörüne bomba gibi bir gönderme geldi.
12. Biliyorsunuz ki Seher Sultan ve Feyza Altun arasındaki gerginliğiniz mazisi çok eski. Ancak tam da sular duruldu iki taraf da sakinleşti derken geçtiğimiz saatlerde yeni bir tartışmanın ateşi fitillendi. Seher Sultan'dan Feyza Altun'a ağızlara alınmayacak hakaretler geldi, küfürler havada uçuştu!
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