Çakal'ın "Doyamadım" Klibinin Maliyetini Öğrenince Küçük Dilinizi Yutacaksınız
Çakal'ın "Doyamadım" Klibinin Maliyetini Öğrenince Küçük Dilinizi Yutacaksınız
Türkçe rap müziğin yıldızı parlayan isimlerinden olan Emirhan Çakal veya daha iyi tanıdığımız haliyle sadece Çakal'ın son klibi 'Doyamadım' için harcanan ufak çaplı serveti arkadaşı Ebo açıkladı.
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Neredeyse her şarkısı dillere pelesenk olan Çakal'ı artık tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Çakal son olarak ise karşımıza AKDO ile yaptığı "Doyamadım" parçasıyla çıktı.
Çakal'ın yeni klibi "Doyamadım" için harcanan dudak uçuklatan miktarı ise arkadaşı Ebo katıldığı bir programda açıkladı.
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