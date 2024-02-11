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Çakal'ın "Doyamadım" Klibinin Maliyetini Öğrenince Küçük Dilinizi Yutacaksınız

Çakal'ın "Doyamadım" Klibinin Maliyetini Öğrenince Küçük Dilinizi Yutacaksınız

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 15:45

Türkçe rap müziğin yıldızı parlayan isimlerinden olan Emirhan Çakal veya daha iyi tanıdığımız haliyle sadece Çakal'ın son klibi 'Doyamadım' için harcanan ufak çaplı serveti arkadaşı Ebo açıkladı. 

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Neredeyse her şarkısı dillere pelesenk olan Çakal'ı artık tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Neredeyse her şarkısı dillere pelesenk olan Çakal'ı artık tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Teoman gibi ünlü isimlerle yaptığı düetlerden, sahne performanslarına ve elbette neredeyse hepsi hit olan şarkılarına kadar Çakal isminden daha uzunca bir süre bahsettirmeye kararlı.

Çakal son olarak ise karşımıza AKDO ile yaptığı "Doyamadım" parçasıyla çıktı.

Çakal son olarak ise karşımıza AKDO ile yaptığı "Doyamadım" parçasıyla çıktı.

Çekimleri Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen klip Türkiye trend listelerinde de yerini aldı.

Çakal'ın yeni klibi "Doyamadım" için harcanan dudak uçuklatan miktarı ise arkadaşı Ebo katıldığı bir programda açıkladı.

1 milyonluk klibi merak ediyorsanız ise buyurun bir göz atın! 👇

Bir de size soralım! Siz 1 milyonluk klibi nasıl buldunuz?

Bir de size soralım! Siz 1 milyonluk klibi nasıl buldunuz?

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